Pep Guardiola verlässt Manchester City. Bild: keystone

Nach zehn Jahren bei den Skyblues: Pep Guardiola verlässt Manchester City

Bei Manchester City wird in der nächsten Saison zum ersten Mal seit 2016 ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Pep Guardiola hat sich dazu entschieden, seinen Vertrag aufzulösen und die Skyblues zu verlassen.

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Mit Guardiola tritt der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ab. Der Spanier stiess im Juli 2016 zu Manchester City und gewann in den vergangenen zehn Jahren 20 Titel mit dem Klub. Dazu gehören unter anderem sechs Meistertitel und ein Triumph in der Champions League.

«Fragt mich nicht, wieso ich gehe. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir drin weiss ich, dass es Zeit ist zu gehen. Nichts ist ewig, sonst wäre ich noch hier», wird Guardiola in der Mitteilung des Vereins zitiert. Ewig blieben hingegen die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe zu «seinem» Manchester City.

Guardiola war 2016 nach drei Spielzeiten beim FC Bayern München nach England gekommen. Bereits in seiner zweiten Saison führte er City zum Sieg in der Meisterschaft. In den vergangenen beiden Jahren endete die Dominanz von Manchester City in der englischen Premier League jedoch. 2025 krönte sich Liverpool zum Meister und vor wenigen Tagen sicherte sich Arsenal den Titel in dieser Saison.

Guardiola posiert mit dem CL-Pokal. Bild: keystone

Die Ära von Guardiola endet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Aston Villa. Ganz verlassen wird Guardiola den Verein aber nicht. In Zukunft wird er der City Football Group als globaler Botschafter erhalten bleiben. In dieser Rolle wird er die Vereine die zu dieser Gruppe gehören laut Mitteilung technisch beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitwirken. (riz/sda)