Premier League: Everton kehrt gegen Chelsea zum Siegen zurück



Bild: EPA

Everton ballert sich gegen Chelsea den Derby-Frust von der Seele

Everton – Chelsea 3:1

Chelsea kassiert bei Everton eine bittere 1:3-Pleite. Richarlison köpft die «Toffees», die sich nach dem 2:5 im Derby gegen Liverpool von Trainer Marco Silva getrennt haben, bereits in der 5. Minute in Führung. Dominic Calvert-Lewin kann kurz nach der Pause nach einem Patzer von Kurt Zouma auf 2:0 erhöhen. Mateo Kovacic bringt die «Blues» aus der Distanz in der 52. Minute nochmal ran, Calvert-Lewin sorgt mit seinem zweiten Treffer nach einem bösen Kepa-Fehlpass in der 84. Minute aber für die Entscheidung.

