Sport

Quiz

Quiz: Wie bereit bist du für die Rugby-WM in Japan? Teste dein Wissen!



Wenn du im Rugby-Quiz weniger als 7 Punkte machst, wirst du hart getacklet

Am Freitag beginnt in Japan die 9. Rugby-WM. In der Deutschschweiz fristet der Sport ein Nischendasein, aber bei den Weltmeisterschaften zieht das Interesse deutlich an. Finde im Quiz heraus, ob du für das Turnier bereit bist oder ob du dich noch einlesen musst.

Quiz 1. Wohl jeder weiss, dass das Rugby-Team Neuseelands die «All Blacks» sind. Aber wie lautet der Spitzname der Nationalmannschaft von Südafrika? AP Rhinos Springboks Buffalos Lions 2. Wer ist die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste? Irland Neuseeland England Südafrika 3. Kurze Zwischenfrage: Wie viele Spieler stehen eigentlich pro Team auf dem Platz bei der Variante Rugby Union, nach dessen Regeln die WM in Japan ausgetragen wird? 7 Spieler 11 Spieler 13 Spieler 15 Spieler 4. Die Rugby-WM 2019 findet in Japan statt. Welches Land trug die WM beim letzten Mal im Herbst 2015 aus? EPA/EPA Australien Frankreich England Argentinien 5. Rugby ist diejenige Mannschaftssportart, in der auch Nationen aus Ozeanien an der Weltspitze mitmischen. Wer FEHLT an dieser WM in Japan? EPA Samoa Vanuatu Fidschi Tonga 6. Wie viele Punkte gibt ein Sieg in einem Gruppenspiel? 2 Punkte 3 Punkte 4 oder 5 Punkte, je nach Höhe des Siegs 7 Punkte 7. Aus dem Fussball kennen wir Goalie, Verteidiger und Stürmer. Im Rugby heissen die Positionen anders. Alle diese Positionen gibt es – bis auf eine. Welche haben wir erfunden? EPA Fly-Half Hooker Loosehead Prop Blindside Flanker Frontal Tackler Number 8 8. Seit 1987 die erste Rugby-WM ausgetragen wurde, kam der Weltmeister stets aus der südlichen Hemisphäre – bis auf 2003. Wer gewann damals den Titel? KEYSTONE England Schottland Frankreich Wales 9. Dass YB Schweizer Meister im Fussball ist, wissen wohl die meisten. Wer ist 2019 Schweizer Rugby-Meister geworden? KEYSTONE Genève-Plan les Ouates Hermance Région Stade Lausanne Grasshopper Club Zürich 10. Es war ein Rugby-Länderspiel, bei dem 1905 zum angeblich ersten Mal in der Geschichte des Sports vor einem Spiel eine Nationalhymne gesungen wurde. Welche Anhänger stimmten sie leidenschaftlich an? AP/AP Australien Irland Wales Schottland

Abonniere unseren Newsletter