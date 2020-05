Sport

Quizzticle

Fussball: Wie viele der 41 Super-League-Teams seit 1933 kennst du?



Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Seit der Modus-Änderung 1933 waren 41 Fussball-Teams erstklassig – wie viele kennst du?

Dario Bulleri Dario Bulleri Folge mir Entfolgen

Im Jahr 1933 fand in der Fussball-Schweiz eine historische Wandlung statt. Ab der Saison 33/34 spielten erstmals alle Teams in derselben Liga um den Meistertitel. Zuvor wurde in der Meisterschaft in mehreren Gruppen plus einer Finalrunde gespielt.

Seit der Modus-Änderung konnten in den letzten 87 Jahren 41 Teams mindestens eine Saison lang in der höchsten Schweizer Spielklasse antreten. Wie viele davon kennst du? Teste dein Wissen im folgenden Quiz!

Die Regeln:



Zähle alle Teams auf, die seit 1933 mal in der höchsten Schweizer Fussball-Liga gespielt haben.

Gibt es von einem Ort nur ein Team, reicht der Name des Ortes (beim FC Thun reicht also «Thun»). Gibt es an einem Ort mehrere Teams, braucht es eine genauere Angabe (beim FC Zürich reicht also «Zürich» nicht).

Als Hinweis dient dir jeweils die Anzahl Saisons in der höchsten Liga sowie die Liga, in der das Team heute spielt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Deine Note 38–41 Punkte: 6.0

35–37 Punkte: 5.5

31–34 Punkte: 5.0

28–30 Punkte: 4.5

24–27 Punkte: 4.0

21–23 Punkte: 3.5

17–20 Punkte: 3.0

14–16 Punkte: 2.5

10–13 Punkte: 2.0

5–9 Punkte: 1.5

0–4 Punkte: 1.0​

