Breaking RUS doping scandal decision: ⁦No RUS flags, symbols,anthems at any major global sports event incl. Olymp. Games for 2 yrs period. No hosting, no bidding for those kind of events. @wada_ama⁩ decision re ⁦@rusada⁩ partially upheld by CAS. RUSADA non-compliant. pic.twitter.com/7MWmPoLLNp