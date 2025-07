Vegi-Speck darf nicht mehr Speck heissen: Die EU plant ein Verbot

«Wir verfügen über zahlreiche Daten aus verschiedenen EU-Ländern, die zeigen: Verbraucher lassen sich durch Begriffe wie 'vegane Wurst' nicht in die Irre führen», erklärte Rafael Pinto, EU-Politikmanager der EVU. Der Vorschlag der EU-Kommission dient seiner Meinung nach nicht dem Verbraucherschutz, sondern schränke Unternehmertum und Innovation unnötig ein. Die Einschränkung gängiger Bezeichnungen sei nicht nur überflüssig, sondern auch eine Verschwendung öffentlicher Gelder, so Pinto.

Die European Vegetarian Union (EVU), die damals gemeinsam mit Beyond Meat klagte, zeigte sich irritiert über den neuen Vorstoss. Der EuGH habe klar festgestellt, dass die bestehende Gesetzeslage ausreichend sei, um Verbraucherschutz und Transparenz zu gewährleisten. Auch die EU-Kommission selbst habe dies in der Vergangenheit wiederholt betont.

Ziel der geplanten Reform der EU-Verordnung Nr. 1308/2013 sei es, die Transparenz innerhalb des Binnenmarkts zu stärken – insbesondere mit Blick auf die Zusammensetzung von Lebensmitteln. Verbraucher sollen besser informiert werden, gerade wenn sie auf bestimmte Nährwerte achten, die traditionell mit Fleischprodukten verbunden sind. Zudem hätten fleischbezogene Begriffe häufig auch kulturelle Bedeutung. Die «Anerkennung der natürlichen Zusammensetzung von Fleisch» diene somit sowohl dem Interesse der Erzeuger als auch der Konsumenten in der EU, so die Kommission.

Ein neuer Streit über Bezeichnungen wie Speck, Rippchen, Keule oder Filet für pflanzliche Alternativen bahnt sich an: Die EU-Kommission hat einen Vorschlag eingebracht, wonach 29 fleischbezogene Begriffe künftig ausschliesslich Produkten tierischen Ursprungs vorbehalten und damit geschützt bleiben sollen. Das berichtet die «Lebensmittel Zeitung».

