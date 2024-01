Stefanos Tsitsipas brilliert gegen Zizou Bergs. Bild: twitter

Genialer Grieche: Gelingt Tsitsipas hier schon der Punkt des Turniers?

Stefanos Tsitsipas ist der Auftakt in die Australian Open geglückt. Der an Nummer 7 gesetzte Grieche setzte sich gegen den belgischen Lucky Loser Zizou Bergs mit 5:7, 6:1, 6:1, 6:3 durch.

Tsitsipas brillierte in Melbourne mit diesem ganz besonderen Kunstschlag:

Was war passiert? Der Ball hatte nach einem Schlag von Berg so viel Drall, dass er in Tsitsipas' Platzhälfte fiel und gleich zurück übers Netz hüpfte. Der Grieche erfasste blitzschnell, was zu tun ist, und schlug den Ball über dem Netz in Bergs' Hälfte zum Punktgewinn. Das Gesicht des Belgiers sprach Bände: Er konnte die Aktion ebenso wenig fassen wie die Zuschauer.

(ram)