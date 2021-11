Bingo Bongo! Celentano hext in Azzurro wie ein Supertyp

Mal ehrlich: Wenn ein Torhüter Roman Celentano heisst, ein hellblaues Trikot trägt und in einer Szene gleich mehrfach mirakulös abwehrt – ja, dann kann man fast nicht anders, als an den legendären italienischen Entertainer Adriano Celentano zu denken. Der sang nicht nur das später von den Toten Hosen gecoverte «Azzurro», sondern spielte auch in Filmen wie «Bingo Bongo» oder «Der Supertyp» mit – und natürlich als Jungspund in Fellinis «La dolce vita».

Aber zurück zum Goalie, der mit dem Altstar ausser dem Namen vermutlich wenig gemein hat: Dank seiner Paraden siegten die Indiana Hoosers 1:0 gegen die Northwestern University. Sie stehen nun im Final um die Big Ten Championship, wo sie den vierten Titelgewinn in Folge anstreben. (ram)

Das Original: «Azzurro» von Adriano Celentano Video: YouTube/vasilesuciu

Das Cover: «Azzurro» von den Toten Hosen Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN