Lukaku will gerade einen Penalty schiessen – doch ein Gleitschirm-Pilot stiehlt die Show

Ein Tor wie dieses hast du noch nie gesehen +++ Inter bleibt dank Spektakel an Juve dran

Bericht folgt nach Spielende.

Bericht folgt nach Spielende.

Bericht folgt nach Spielende.

Inter Mailand bleibt der härteste Rivale von Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft. In der 8. Runde siegten die Interisti in Sassuolo 4:3.

Der Argentinier Lautaro Martinez brachte Inter in der Provinzstadt Sassuolo bei Modena schon nach zwei Minuten in Führung. Vorentscheidend waren aber die beiden Tore von Neuzugang Romelu Lukaku kurz der der Pause zum 2:1 und zum 3:1. Das 3:1 erzielte der Belgier …