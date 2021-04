Sport

Schaun mer mal

Flandern-Rundfahrt 2021: Michael Schär wegen Littering disqualifiziert



Bild: screenshot S TV

Michael Schär an der Flandern-Rundfahrt disqualifiziert – der Grund ist 🚯

Für den Schweizer Michael Schär war die Flandern-Rundfahrt am heutigen Ostersonntag schon früh vorbei. Der 34-jährige Profi des «AG2R Citroën Team» wurde von der Rennleitung ausgeschlossen. Der Grund: Littering.

Der internationale Radsportverband (UCI) hat nämlich per erstem April die Regeln diesbezüglich deutlich verschärft. Neu dürfen die Fahrer Abfall nur noch in speziell dafür designierten Zonen fortwerfen oder ins Team-Auto zurückgeben. Schär wurde zum Verhängnis, dass er einem Fan eine seiner Trinkflaschen zuwarf, was die Rennleitung offenbar schon als Littering taxierte.

Während ein Verstoss an mehrtägigen Rundfahrten Punkteabzüge oder Geldstrafen zur Folge haben können, ist an eintägigen Events wie der Flandern-Rundfahrt eben auch eine Disqualifikation eine Option.

Es ist gut möglich, dass beim Bidonwurf auch etwas Frust dahintersteckte, denn das Rennen verlief überhaupt nicht nach Schärs Vorstellung. Der Luzerner wurde von zwei Defekten weit zurückgeworfen. Schär hatte sich gerade an den Schluss des Feldes zurückgekämpft, als er disqualifiziert wurde.

Der Sieger der 105. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt heisst Kasper Asgreen. Der dänische Meister bezwang im belgischen Rad-Klassiker nach 254 km im Zweiersprint den Vorjahressieger Mathieu van de Poel. Platz 3 sicherte sich im Sprint der ersten Verfolger der belgische Olympiasieger Greg van Avermaet.

Asgreen klopt Van der Poel en wint de Ronde van Vlaanderen 2021!#vivelevelo #RVV21



pic.twitter.com/wbIBOZweWQ — Vive Le Vélo (@vivelevelo_be) April 4, 2021

Für den 26-jährigen Asgreen aus dem Team Deceuninck-Quick Step war es der erste Sieg in einem der fünf sogenannten Radsport-Monumente. 2019 beendete er die Flandern-Rundfahrt als Zweiter.

Von den sieben gestarteten Schweizern konnte keiner in die Entscheidung um den Sieg eingreifen. Stefan Bissegger zeigte jedoch ein starkes Rennen. Der Thurgauer initiierte kurz nach dem Start in Antwerpen die Fluchtgruppe des Tages, schüttelte später seine sechs Mitstreiter ab, ehe er 38 km vor dem Ziel die Favoriten ziehen lassen musste. Stefan Küng musste seine Ambitionen auf ein Topergebnis nach einem Sturz 55 km vor dem Ziel bereits früh begraben. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wo schon Kübler und Koblet siegten: Bilder der Offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon Bei Regenwetter Velo fahren? Unterirdisch geht das. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter