Sport

Schaun mer mal

Champions League: Das Slapstick-Tor von Lo Celso gegen Roter Stern



Tottenham führt in Belgrad – aber dafür braucht es sehr viel Slapstick

Im Champions-League-Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und Tottenham bringt Giovani Lo Celso die Gäste in der 34.Minute in Führung. Bis der Torschütze tatsächlich jubeln durfte, brauchten die Londoner aber mehrere Anläufe. Aluminiumtreffer, geblockte Schüsse, Querschläger: Alles war in diesem Angriff dabei. (ype)

