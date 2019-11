Sport

Fussball

Champions League: Atalanta punktet gegen Manchester City, Real siegt



Bild: AP

Goalie-Rot und Punktverlust! City-Wahnsinn gegen Atalanta – Real mit Gala gegen Gala

Bereits für den Achtelfinal qualifiziert: Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Bayern München.

Gruppe A

PSG – Brügge 1:0

Paris Saint-Germain führt seine Gruppe weiterhin souverän an. Der französische Meister schlug Brügge zuhause allerdings nur knapp mit 1:0. In der Schlussviertelstunde hielt Goalie Keylor Navas noch einen Penalty von Brügges Mbaye Diagne. Den Siegtreffer für PSG erzielte Mauro Icardi.

Paris Saint-Germain - Brügge 1:0 (1:0)

SR Madden (SCO).

Tor: 22. Icardi 1:0.

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti (90. Sarabia); Mbappé (83. Draxler), Icardi (72. Cavani), Di Maria.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar, Kehrer und Meunier (alle verletzt). 76. PSG-Goalie Navas hält Penalty von Diagne.

Real Madrid – Galatasaray 6:0

Ein starkes Lebenszeichen gab Real Madrid von sich. Auf den zu knappen 1:0-Auswärtssieg bei Galatasaray Istanbul vor zwei Wochen folgte bei der Reprise im Bernabeu eine 6:0-Gala. Eine starke Show lieferte allen voran Reals Brasilianer Rodrygo mit drei Toren. Bei seiner Doublette (4./7.) in der Startphase stellte der erst 18-Jährige gar eine neue Bestmarke auf: Keiner anderer Spieler traf in einer Champions-League-Partie schneller doppelt.

Real Madrid - Galatasaray Istanbul 6:0 (4:0).

SR Zwayer (GER)

Tore: 4. Rodrygo 1:0. 7. Rodrygo 2:0. 14. Ramos (Foulpenalty) 3:0. 45. Benzema 4:0. 81. Benzema 5:0. 93. Rodrygo 6:0.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (42. Mendy); Kroos, Casemiro (60. Modric), Valverde; Rodrygo, Benzema, Hazard (68. Isco).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Bale, Nacho, Asensio Vinicius (alle verletzt).

Gruppe B

Roter Stern – Tottenham 0:4

Tottenham macht einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinalqualifikation. Die Londoner schlagen Roter Stern Belgrad auswärts diskussionslos mit 0:4. Matchwinner ist Heung-Min Son mit zwei Treffern – nach seiner psychologischen Behandlung.

Roter Stern Belgrad - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)

SR del Cerro (ESP).

Tore: 34. Lo Celso 0:1. 57. Son 0:2. 61. Son 0:3. 85. Eriksen 0:4.

Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Sanchez, Rose; Alli (62. Eriksen), Ndombélé, Dier, Lo Celso (86. Skipp); Sissoko; Son (75. Sessegnon), Kane.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris Lamela und Vertonghen (alle verletzt). 33. Pfostenschuss Kane. 34. Lattenschuss Son.

Bayern – Olympiakos 2:0

Robert Lewandowski als Mann für die wichtigen Bayern-Tore zu bezeichnen, wäre schlicht eine Untertreibung. Lewandowski ist der Mann der vielen Bayern-Tore. Als die Münchner im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac erstmals über einen Treffer jubeln konnten, überraschte der Name des Torschützen niemand mehr. Lewandowski beendete in der 69. Minute einen bis dahin mühevollen Abend für das Heimteam, als er eine Hereingabe von Kingsley Coman am kurzen Pfosten einschoss.

Bayern München - Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)

70'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Raczkowski (POL).

Tore: 69. Lewandowski 1:0. 89. Perisic 2:0.

Bayern München: Neuer; Pavard, Martinez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka (82. Tolisso); Gnabry (88. Perisic), Müller, Coman (91. Coutinho); Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Süle, Arp und Hernandez (alle verletzt). 45. Kopfball von Pavard an den Pfosten.

Gruppe C

Zagreb – Donezk 3:3

Viele Tore gab es auch in Zagreb zu sehen, wo sich Schachtar Donezk in allerletzter Sekunde einen Punkt sicherte. Tete traf in der 97. Minute per Foulpenalty zum 3:3.

Dinamo Zagreb - Schachtar Donezk 3:3 (1:1)

SR Brych (GER).

Tore: 13. Alan Patrick 0:1. 25. Petkovic 1:1. 83. Ivanusec 2:1. 89. Ademi 3:1. 93. Moraes 3:2. 97. Tete (Foulpenalty) 3:3. Bemerkungen: Dinamo Zagreb ohne Moubandje (Ersatz) und Gavranovic (verletzt). 74. Gelb-Rote Karte gegen Moro (Dinamo Zagreb). 79. Gelb-Rote Karte gegen Marlos (Schachtar Donezk).

Atalanta – Manchester City 1:1

In der ersten Halbzeit passierte nicht viel aufregendes: Manchester City ging früh in Führung und kontrollierte das Spiel danach standesgemäss.

Doch in der zweiten Halbzeit stellte Atalanta den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Wenige Minuten nach der Pause glich Mario Pasalic aus. Und zehn Minuten vor dem Ende konnte City-Keeper Claudio Bravo einen Konter der Italiener nur mit einem Notbremsefoul stoppen und kassierte dementsprechend die rote Karte.

Weil Pep Guardiola zuvor Bravo für Stammgoalie Ederson brachte, hatte er keinen einsatzfähigen Torhüter mehr. Stattdessen musste Verteidiger Kyle Walker zwischen die Pfosten. Der hielt den folgenden Freistoss. Danach schafften es seine Vorderleute, das Geschehen von ihrem Verteidiger-Keeper wegzuhalten.

Atalanta Bergamo - Manchester City 1:1 (0:1)

Mailand. - 32'147 Zuschauer. - SR Kulbakow (BLR).

Tore: 7. Sterling 0:1. 49. Pasalic 1:1.

Manchester City: Ederson (46. Bravo); Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva; Mahrez (87. Walker), Gabriel Jesus (73. Agüero), Sterling.

Bemerkungen: Atlanta Bergamo mit Freuler (bis 84.). Manchester City ohne Sané, Silva, Rodri, Laporte und Sintschenko (alle verletzt). 43. Gabriel Jesus verschiesst Handspenalty. 81. Rote Karte gegen Bravo.



Gruppe D

Leverkusen – Atlético Madrid 2:1

Leverkusen schöpft mit dem ersten Sieg in der Champions League nochmals Hoffnung. Gegen Atlético Madrid gab es einen 2:1-Heimsieg. Ein Eigentor von Atléticos Thomas brachte die Deutschen Führung. Kevin Volland sicherte seinem Team dann den Sieg.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid 2:1 (1:0)

SR Skomina (SVN).

Tore: 41. Thomas (Eigentor) 1:0. 55. Volland 2:0. 94. Morata 2:1.

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Hermoso, Renan Lodi (52. Lemar); Correa (70. Correa), Thomas, Koke, Saul Niguez; Morata, Diego Costa (61. Vitolo).

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Felix, Savic, Vrsaljko und Gimenez (alle verletzt). 84. Rote Karte gegen Amiri (Leverkusen).

Lok Moskau – Juventus 1:2

Zwei Runden vor Schluss ebenfalls bereits sicher in den Achtelfinals steht Juventus Turin. Die Mannschaft von Maurizio Sarri musste sich dafür allerdings noch länger gedulden als die Bayern. Erst ein traumhaftes Joker-Tor des in der zweiten Halbzeit eingewechselten Douglas Costa in der dritten Minute der Nachspielzeit stellte den 2:1-Sieg der Juve auswärts bei Lokomotive Moskau sicher.

Lokomotive Moskau - Juventus Turin 1:2 (1:1)

SR Buquet (FRA).

Tore: 4. Ramsey 0:1. 12. Mirantschuk 1:1. 93. Costa 1:2.

Juventus Turin: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (69. Costa), Pjanic, Rabiot; Ramsey (64. Bentancur); Higuain, Ronaldo (81. Dybala).

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Cuadrado (gesperrt), Chiellini und de Ligt (alle verletzt). (abu/ype/sda)

