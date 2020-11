Sport

Schaun mer mal

Tor des Jahres? Dieser Treffer in Palästina ist beinahe unmöglich



Aufgepasst! Dieser Fussballer schiesst hier gleich ein unmögliches Tor 🤯

So ein Tor hast du noch nie gesehen! Der Schauplatz ist die zweite palästinensische Liga – also nicht unbedingt ein Garant für fussballerische Leckerbissen. Doch was sich an diesem Abend abspielt, ist nahezu unfassbar.

Schlusslicht Al Quwwat Al Falastiniya ist nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie endlich wieder auf Kurs zu einem Punktgewinn. Beim Stand von 1:1 läuft schon die Nachspielzeit, als Gegner Al Arabi Club Beit Safafa nochmals alles nach vorne wirft.

Die Flanke von der rechten Seite gerät allerdings zu lang, der Ball segelt in Richtung Grundlinie. In der Verzweiflung hält der Beit-Safafa-Angreifer die Kugel mit einem Fallrückzieher im Spiel. Doch weil er den Ball nicht richtig trifft, fliegt dieser vors Tor, an den Pfosten und aufgrund des starken Rückwärtsdralls von dort über die Linie. Und der Al Arabi Club Beit Safafa bejubelt den Siegtreffer in der Nachspielzeit. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Fullkit Wankers – Diese Sportfans haben das ganze Jahr Fasnacht Die 21 schönsten Champions-League-Tore Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter