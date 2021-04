Sport

Schaun mer mal

ZSC vs Lugano: Hinter den Kulissen beim Playoff-Final der Frauen



Bild: screenshot sihf

Das läuft beim Playoff-Final der Frauen hinter den Kulissen ab

Vor einer Woche krönten sich das Ladies Team Lugano zum Schweizer Meister. Sie schlugen im vierten Spiel der Serie die ZSC Lions zum dritten Mal und holten den achten Titel der Teamgeschichte. Mit dabei war während der ganzen Serie auch eine Videocrew der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). In einem 20-minütigen Dokumentarfilm wurde festgehalten, was während die Spielerinnen während das Playoff-Finals durchmachten und was hinter den Kulissen so ablief.

So erhält man etwa einen Einblick in die Kabinen beider Teams und die Pausenansprachen der jeweiligen Coaches. Etwa wie ZSC-Trainer Andirn Christen seine Spielerinnen nach einem Rückstand wieder aufbaute und ihnen sagte, dass sie ihrem Spiel vertrauen sollen. Oder Luganos Trainer Pasi Koppinen, der vor dem letzten Spiel der Serie sagte: «Es ist eine Freude, euch zu trainieren.»

Und natürlich ist auch das Coronavirus ein Thema. Lugano-Stürmerin Noemi Rhyner war einfach froh, dass gespielt werden konnte: «Ich lebe für das Eishockey. Alles andere könnte ich mir gar nicht vorstellen. Mit dem Coronavirus verzichtest du auch auf gewisse Dinge, damit die Saison durchgezogen werden kann.» (abu)

