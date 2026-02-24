In Japan gibt es in der laufenden Saison immer einen Sieger: Hier jubelt Gamba Osaka nach dem Penaltyschiessen. Bild: www.imago-images.de

Japans Liga schafft Unentschieden ab – was das mit der WM zu tun hat

In der höchsten japanischen Liga gibt es seit dieser Saison keine Unentschieden mehr. Stattdessen wird in der J1-League bei Gleichstand nach der regulären Spielzeit per Penaltyschiessen ein Sieger ermittelt. Dieser erhält dann wie im Eishockey zwei Zähler, während der Verlierer einen Punkt erhält. Drei Runden mit je zehn Partien wurden bisher gespielt, wobei es bereits zwölfmal zur Kurzentscheidung aus elf Metern gekommen ist.

Japan wagt dieses Experiment in der aktuellen verkürzten Saison, die nur 18 Runden dauert, bevor es dann ein Finalspiel um den Titel zwischen den Erstplatzierten der beiden Conferences gibt. Die J-League wechselt nämlich vom Jahresrhythmus zu einer Saison, die im August beginnt und im Mai endet, wie es in den meisten europäischen Ligen gängig ist.

Dass die Unentschieden endgültig abgeschafft werden, ist aber nicht geplant. Der Modus solle erstmal nur in der verkürzten Saison eingesetzt werden. Dass die Idee aber nicht nur dazu da ist, um im Anschluss in der Schublade zu verstauben, zeigt der Name des Wettbewerbs: «J1 100 Year Vision League».

Vom Wechsel zum Penaltyschiessen bei Unentschieden soll aber auch die Nationalmannschaft profitieren. So sagte Saburo Kawabuchi, der erste Chef der J-League und ehemalige Präsident des japanischen Fussballverbands, gemäss Guardian: «Japan ist schlecht im Penaltyschiessen. Man kann nicht gewinnen, wenn man das nicht regelmässig trainiert. Selbst bei der letzten WM gab es von Anfang an nur Fehler.»

Die Japaner scheiterten im Penaltyschiessen des WM-Achtelfinals 2022 kläglich. Bild: www.imago-images.de

2022 scheiterte Japan im Achtelfinal an Kroatien, im Penaltyschiessen vergaben drei von vier Schützen der Samurai Blue. Schon bei der vorletzten Teilnahme an der K.o.-Phase verlor Japan 2010 bei erster Gelegenheit im Penaltyschiessen. Insgesamt verlor es in der Kurzentscheidung vier der letzten fünf Mal. «Ich habe den Verantwortlichen deshalb gesagt, dass sie etwas einfallsreicher sein sollen», so Ex-Liga-Boss Saburo.

Vielleicht hilft es Japan bei der WM ja tatsächlich, das Ziel, sich für den Viertelfinal zu qualifizieren, endlich zu erreichen. Wenn es durch einen Sieg im Penaltyschiessen gelingt, dürfte das Experiment eine Rolle spielen – obwohl natürlich viele der Stars des Nationalteams in Europa spielen. (nih)