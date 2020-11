Sport

BVB: Das seltsame Haaland-Interview, das gar nicht so seltsam ist



«Schläfst du heute alleine?» Skurilles Haaland-Interview sorgt für Lachanfall im TV-Studio

Erling Braut Haaland war beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Brügge mal wieder der Matchwinner. Der 20-jährige Norweger erzielte einen Doppelpack, womit er nach seinem 11. Champions-League-Spiel bereits bei 14 Toren angekommen ist. So schnell hat diese Marke vor ihm noch keiner erreicht.

Natürlich musste der Doppeltorschütze nach dem Spiel bei der UEFA zum Interview antreten – und dieses verlief ziemlich seltsam. Es begann schon komisch: «Du hast gerade deine Haare gerichtet – die hast du nicht gebraucht, da du ja zwei Mal mit dem Fuss getroffen hast...?», fragte der Interviewer. «Ja, das war ein guter Abend mit drei wichtigen Punkten», antwortete Haaland knapp.

Ganz zum Schluss wird's dann ganz kurios: «Wirst du heute alleine schlafen?», fragt der Interviewer. Haaland wieder kurz angebunden «Ääähm... ja!» Doch Journalist lässt nicht locker: «Du nimmst also keine Freundin mit nach Hause – du hast ja keinen Hattrick erzielt?» Haaland entgegnet: «Nein, habe ich nicht», und macht sich schliesslich auf den Weg in die Kabine.

Bei «CBS Sports», wo das Interview von der UEFA übertragen wird, kugeln sich die Moderatorin und die Experten im Studio vor Lachen. Liverpool-Legende Jamie Carragher ist fassungslos: «Jesus Christ! Wird da jetzt jemand entlassen?» Der ehemalige ManCity-Spieler Micah Richards kann es auch nicht glauben, was er da gehört hat: «Keine Ahnung, wohin dieses Interview jetzt führen sollte!»

Doch wenn man den Hintergrund der Fragen kennt, war das Interview gar nicht so komisch. Im letzten Herbst erklärte Haaland – damals noch in Diensten von RB Salzburg – in einem Interview nämlich, dass er die Matchbälle nach einem Hattrick jeweils mit nach Hause ins Bett nehme und sie sogar als seine «Freundinnen» bezeichne. «Ich schlafe mit allen fünf Bällen mit denen ich einen Hattrick erzielt habe. Ich liege im Bett und fühle mich gut mit ihnen. «Ich schaue sie jeden Tag an. Sie sind meine Freundinnen», erklärte der Norweger damals im «Dagbladet».

Der Interviewer erinnerte sich offenbar an dieses Interview und stellte seine nur in diesem Kontext einleuchtenden Schlaf-Fragen. Worauf der Journalist mit seiner Haar-Frage hinaus wollte, haben wird aber nicht herausgefunden. Weisst es du? Dann schreib es in die Kommentare! (pre)

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

