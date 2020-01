Sport

Schaun mer mal

Rallye Dakaer: Fernando Alonso überschlägt sich und fährt einfach weiter



Bild: EPA

Alonso überschlägt sich an der Rallye Dakar zwei Mal – und fährt dann einfach weiter

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso nimmt derzeit an der Rallye Dakar in den Wüsten Saudi-Arabiens teil. Auf der zehnten Etappe überschlägt es den Spanier beim Überqueren einer Düne spektakulär:

Der Crash von oben gefilmt … Video: YouTube/Diez Deportes

… und von unten gefilmt Video: YouTube/Lautaro Lescano

Als wäre nichts passiert, setzte Alonso seine Fahrt wieder fort. Allerdings musste er wenig später wegen Reparaturen pausieren, unter anderem ging die Windschutzscheibe zu Bruch, so dass er ohne sie durch den Sand blochen musste. Zu seinem Glück wurde die Etappe nach 345 von geplanten 534 Kilometern aufgrund heftiger Winde abgebrochen.

Den Tagessieg holte sich Carlos Sainz. Die spanische Rally-Legende liegt auch in der Gesamtwertung in Führung. Alonso büsste nach seinem Unfall mehr als eine Stunde ein, er liegt auf Rang 14. Sainz am nächsten sind mit rund 18 Minuten Rückstand Nasser Al-Attiyah aus Katar und Stéphane Peterhansel, der die Rally Dakar einst mit dem Motorrad 13 Mal gewonnen hatte. (ram)

