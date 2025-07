Tabellen, Spielplan und Modus: Alle Informationen zur Frauen-EM in der Schweiz

Am 2. Juli wird die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz mit dem Eröffnungsspiel der Nati gegen Norwegen in Basel lanciert. Zwei Wochen später, am 27. Juli, geht das Turnier mit dem Final am gleichen Ort zu Ende.

Hier erfährst du alles, was du zu den Resultaten, Tabellen, dem Spielplan, allen Daten, Gruppen, Stadien und Anspielzeiten an der Europameisterschaft wissen willst.

Die Tabellen

Die Spiele der Schweiz

Die Schweizer Frauen-Nati unter der neuen Trainerin Pia Sundhage war als Gastgeberin des Turniers gesetzt. Trotzdem absolvierte das Team die Qualifikation als Teil der Vorbereitung und gewann dort fünf von sechs Spielen.

Bei der Auslosung für die EM 2025 hatte die Nati auch etwas Losglück. Mit Norwegen, Island und Finnland haben die Schweizerinnen durchaus machbare Gegnerinnen zugelost bekommen. In jeder Gruppe qualifizieren sich die besten zwei Mannschaften für die Viertelfinals.

Trainerin Pia Sundhage will mit der Schweiz in die K.-o.-Phase vorstossen. Bild: keystone

Mittwoch, 2. Juli 2025, in Basel

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴



21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴 Sonntag, 6. Juli 2025, in Bern

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸 Donnerstag, 10. Juli 2025, in Genf

21 Uhr: Finnland 🇫🇮 – Schweiz 🇨🇭



EM-Spielplan nach Gruppe

Gruppe A

Mittwoch, 2. Juli 2025

18 Uhr, in Thun: Island 🇮🇸 – Finnland 🇫🇮

21 Uhr, in Basel: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴



18 Uhr, in Thun: Island 🇮🇸 – Finnland 🇫🇮 21 Uhr, in Basel: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴 Sonntag, 6. Juli 2025

18 Uhr, in Sion: Norwegen 🇳🇴 – Finnland 🇫🇮

21 Uhr, in Bern: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸

18 Uhr, in Sion: Norwegen 🇳🇴 – Finnland 🇫🇮 21 Uhr, in Bern: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸 Donnerstag, 10. Juli 2025

21 Uhr, in Genf: Finnland 🇫🇮 – Schweiz 🇨🇭

21 Uhr, in Thun: Norwegen 🇳🇴 – Island 🇮🇸



Gruppe B

Donnerstag, 3. Juli 2025

18 Uhr, in Sion: Belgien 🇧🇪 – Italien 🇮🇹

21 Uhr, in Bern: Spanien 🇪🇸 – Portugal 🇵🇹



18 Uhr, in Sion: Belgien 🇧🇪 – Italien 🇮🇹 21 Uhr, in Bern: Spanien 🇪🇸 – Portugal 🇵🇹 Montag, 7. Juli 2025

18 Uhr, in Thun: Spanien 🇪🇸 – Belgien 🇧🇪

21 Uhr, in Genf: Portugal 🇵🇹 – Italien 🇮🇹



18 Uhr, in Thun: Spanien 🇪🇸 – Belgien 🇧🇪 21 Uhr, in Genf: Portugal 🇵🇹 – Italien 🇮🇹 Freitag, 11. Juli 2025

21 Uhr, in Bern: Italien 🇮🇹 – Spanien 🇪🇸

21 Uhr, in Sion: Portugal 🇵🇹 – Belgien 🇧🇪



Gruppe C

Freitag, 4. Juli 2025

18 Uhr, in Genf: Dänemark 🇩🇰 – Schweden 🇸🇪

21 Uhr, in St.Gallen: Deutschland 🇩🇪 – Polen 🇵🇱



18 Uhr, in Genf: Dänemark 🇩🇰 – Schweden 🇸🇪 21 Uhr, in St.Gallen: Deutschland 🇩🇪 – Polen 🇵🇱 Dienstag, 8. Juli 2025

18 Uhr, in Basel: Deutschland 🇩🇪 – Dänemark 🇩🇰

21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Schweden 🇸🇪



18 Uhr, in Basel: Deutschland 🇩🇪 – Dänemark 🇩🇰 21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Schweden 🇸🇪 Samstag, 12. Juli 2025

21 Uhr, in Zürich: Schweden 🇸🇪 – Deutschland 🇩🇪

21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Dänemark 🇩🇰



Gruppe D

Samstag, 5. Juli 2025

18 Uhr, in Luzern: Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Niederlande 🇳🇱

21 Uhr, in Zürich: Frankreich 🇫🇷 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



18 Uhr, in Luzern: Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Niederlande 🇳🇱 21 Uhr, in Zürich: Frankreich 🇫🇷 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mittwoch, 9. Juli 2025

18 Uhr, in Zürich: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Niederlande 🇳🇱

21 Uhr, in St.Gallen: Frankreich 🇫🇷 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



18 Uhr, in Zürich: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Niederlande 🇳🇱 21 Uhr, in St.Gallen: Frankreich 🇫🇷 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sonntag, 13. Juli 2025

21 Uhr, in Basel: Niederlande 🇳🇱 – Frankreich 🇫🇷

21 Uhr, in St.Gallen: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



EM-Spielplan nach Datum

Hier findest du alle Spiele der Europameisterschaft 2025 in chronologischer Reihenfolge. Der Spielplan der K.-o.-Phase folgt weiter unten.

Mittwoch, 2. Juli 2025

18 Uhr, in Thun: Island 🇮🇸 – Finnland 🇫🇮

21 Uhr, in Basel: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴



18 Uhr, in Thun: Island 🇮🇸 – Finnland 🇫🇮 21 Uhr, in Basel: Schweiz 🇨🇭 – Norwegen 🇳🇴 Donnerstag, 3. Juli 2025

18 Uhr, in Sion: Belgien 🇧🇪 – Italien 🇮🇹

21 Uhr, in Bern: Spanien 🇪🇸 – Portugal 🇵🇹

18 Uhr, in Sion: Belgien 🇧🇪 – Italien 🇮🇹 21 Uhr, in Bern: Spanien 🇪🇸 – Portugal 🇵🇹 Freitag, 4. Juli 2025

18 Uhr, in Genf: Dänemark 🇩🇰 – Schweden 🇸🇪

21 Uhr, in St.Gallen: Deutschland 🇩🇪 – Polen 🇵🇱

18 Uhr, in Genf: Dänemark 🇩🇰 – Schweden 🇸🇪 21 Uhr, in St.Gallen: Deutschland 🇩🇪 – Polen 🇵🇱 Samstag, 5. Juli 2025

18 Uhr, in Luzern: Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Niederlande 🇳🇱

21 Uhr, in Zürich: Frankreich 🇫🇷 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

18 Uhr, in Luzern: Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Niederlande 🇳🇱 21 Uhr, in Zürich: Frankreich 🇫🇷 – England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sonntag, 6. Juli 2025

18 Uhr, in Sion: Norwegen 🇳🇴 – Finnland 🇫🇮

21 Uhr, in Bern: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸

18 Uhr, in Sion: Norwegen 🇳🇴 – Finnland 🇫🇮 21 Uhr, in Bern: Schweiz 🇨🇭 – Island 🇮🇸 Montag, 7. Juli 2025

18 Uhr, in Thun: Spanien 🇪🇸 – Belgien 🇧🇪

21 Uhr, in Genf: Portugal 🇵🇹 – Italien 🇮🇹

18 Uhr, in Thun: Spanien 🇪🇸 – Belgien 🇧🇪 21 Uhr, in Genf: Portugal 🇵🇹 – Italien 🇮🇹 Dienstag, 8. Juli 2025

18 Uhr, in Basel: Deutschland 🇩🇪 – Dänemark 🇩🇰

21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Schweden 🇸🇪

18 Uhr, in Basel: Deutschland 🇩🇪 – Dänemark 🇩🇰 21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Schweden 🇸🇪 Mittwoch, 9. Juli 2025

18 Uhr, in Zürich: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Niederlande 🇳🇱

21 Uhr, in St.Gallen: Frankreich 🇫🇷 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

18 Uhr, in Zürich: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Niederlande 🇳🇱 21 Uhr, in St.Gallen: Frankreich 🇫🇷 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Donnerstag, 10. Juli 2025

21 Uhr, in Genf: Finnland 🇫🇮 – Schweiz 🇨🇭

21 Uhr, in Thun: Norwegen 🇳🇴 – Island 🇮🇸

21 Uhr, in Genf: Finnland 🇫🇮 – Schweiz 🇨🇭 21 Uhr, in Thun: Norwegen 🇳🇴 – Island 🇮🇸 Freitag, 11. Juli 2025

21 Uhr, in Bern: Italien 🇮🇹 – Spanien 🇪🇸

21 Uhr, in Sion: Portugal 🇵🇹 – Belgien 🇧🇪

21 Uhr, in Bern: Italien 🇮🇹 – Spanien 🇪🇸 21 Uhr, in Sion: Portugal 🇵🇹 – Belgien 🇧🇪 Samstag, 12. Juli 2025

21 Uhr, in Zürich: Schweden 🇸🇪 – Deutschland 🇩🇪

21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Dänemark 🇩🇰

21 Uhr, in Zürich: Schweden 🇸🇪 – Deutschland 🇩🇪 21 Uhr, in Luzern: Polen 🇵🇱 – Dänemark 🇩🇰 Sonntag, 13. Juli 2025

21 Uhr, in Basel: Niederlande 🇳🇱 – Frankreich 🇫🇷

21 Uhr, in St.Gallen: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

21 Uhr, in Basel: Niederlande 🇳🇱 – Frankreich 🇫🇷 21 Uhr, in St.Gallen: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Montag, 14. und Dienstag, 15. Juli 2025: Ruhetage

Spielplan der K.-o.-Phase

Die Finals der Fussball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz starten mit einem Unterbruch von zwei Ruhetagen am 16. Juli 2025. Nach den Viertelfinals gibt es zwei Tage Pause, nach den Halbfinals gar drei Tage Pause. Das Finale findet am Sonntag, dem 27. Juli 2025 statt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es bei der EM nicht.

Viertelfinals

VF 1: Mittwoch, 16. Juli 2025

21 Uhr, in Genf: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B



21 Uhr, in Genf: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B VF 3: Donnerstag, 17. Juli 2025

21 Uhr, in Zürich: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D

21 Uhr, in Zürich: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D VF 2: Freitag, 18. Juli 2025

21 Uhr, in Bern: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A



21 Uhr, in Bern: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A VF 4: Samstag, 19. Juli 2025

21 Uhr, in Basel: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C​

Halbfinals

Dienstag, 22. Juli 2025

21 Uhr, in Genf: Sieger VF 3 – Sieger VF 1

21 Uhr, in Genf: Sieger VF 3 – Sieger VF 1 Mittwoch, 23. Juli 2025

21 Uhr, in Zürich: Sieger VF 4 – Sieger VF 2



Final

Sonntag, 27. Juli 2025

18 Uhr, in Basel: Sieger HF 1 – Sieger HF 2​

Die wichtigsten Fragen zur EM

Welche Teams sind bei der EM dabei?

Insgesamt haben sich 16 Mannschaften für die EM-Endrunde qualifiziert. Die Schweiz war als Gastgeberin gesetzt. 8 weitere Teams qualifizierten sich direkt über die EM-Qualifikation. Die 7 weiteren Teilnehmerinnen wurden anhand von drei Runden dauernden Playoffs bestimmt.

Gruppe A: Schweiz, Norwegen, Island, Finnland

Norwegen, Island, Finnland Gruppe B: Spanien, Portugal, Belgien, Italien

Spanien, Portugal, Belgien, Italien Gruppe C: Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden

Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden Gruppe D: Frankreich, England, Wales, Niederlande

Wo in der Schweiz wird überall gespielt?

Die 33 Spiele werden in insgesamt 8 Stadien ausgetragen. Die Spielorte sind der St. Jakob-Park in Basel, das Wankdorf in Bern, das Stade de Genève in Genf, die Swissporarena in Luzern, das Stade de Tourbillon in Sion, der Kybunpark in St.Gallen, die Stockhorn Arena in Thun und der Letzigrund in Zürich.

Hier werden die Spiele der EM der Frauen 2025 ausgetragen 1 / 10 Hier werden die Spiele der EM der Frauen 2025 ausgetragen Basel, St. Jakob-Park, 38'512 Plätze. quelle: shutterstock

In allen Stadien werden 3 Gruppenspiele ausgetragen. Die K.-o.-Spiele finden in Basel, Bern, Zürich und Genf statt.

Wie kann ich die Fussball-EM verfolgen?

Das Schweizer Fernsehen SRF überträgt sämtliche Spiele live – entweder im Fernsehen auf SRF Zwei/SRF Info oder auch online im Livestream.

Willst du live vor Ort dabei sein und hast noch kein Ticket, musst du jetzt schnell handeln. Heute kommt von der UEFA ein weiteres kleines Kontingent in den Verkauf.

Wer hat die letzte EM gewonnen?

Die letzte Frauen-EM fand 2022 in England statt. Eigentlich war das Turnier für den Sommer 2021 vorgesehen, wurde aber aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den internationalen Fussball-Kalender ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben.

Gewonnen wurde das Turnier von den Gastgeberinnen aus England, die sich im Final mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland durchsetzten.

