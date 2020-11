Sport

Fussball: Stromausfall sorgt in Malta für kuriosen Zwischenfall



Tor oder nicht? Stromausfall im dümmsten Moment sorgt für Cliffhanger im Fussball

In einem Spiel am Samstagabend in der zweithöchsten Fussball-Liga Maltas ist es zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. In der 63. Minute der Begegnung zwischen Saint Andrews und dem Marsa FC bekamen die Gäste einen Penalty zugesprochen – die Chance zur endgültigen Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt lag Marsa bereits mit 2:0 in Führung,

Doch ob der Ball beim Elfmeter tatsächlich im Tor landete, ist auf den TV-Bildern nicht mehr zu erkennen. Ein paar Hundertstelsekunden nach der Ausführung des Penaltys gingen plötzlich alle Lichter aus. Grund dafür war ein Stromausfall, der einen grossen Teil des Landes betraf.

Auch in den kommenden Minuten kehrte der Strom nicht mehr zurück, weshalb sich die Verantwortlichen dafür entschieden, das Spiel abzubrechen. Wie der maltesische Fussballverband entschieden hat, wird die Partie an einem anderen Tag fortgesetzt. Ob beim Zwischenstand von 0:2 oder 0:3 blieb allerdings unbeantwortet. (dab)

