Neuseelands zweiter Winter-Olympiasieger wird mit einem Haka geehrt

Neuseeland hat zum zweiten Mal in Peking und überhaupt in der Geschichte an Olympischen Winterspielen Gold gewonnen. Nachdem Zoi Sadowski-Synnott im Snowboard-Slopestyle ganz am Anfang der Spiele die Kiwi-Premiere feierte, doppelte Kiwi-Premiere Nico Porteous heute in der Ski-Halfpipe nach. Der Weltmeister und Olympia-Dritte von 2018 gewann vor den beiden US-Amerikanern David Wise und Alex Ferreira.

Porteous' Teamkollegen und Betreuer ehrten ihren Olympiasieger nach dem Wettkampf auf die traditionelle neuseeländische Art und Weise: mit einem Haka.

Der Haka zu Ehren von Olympiasieger Nico Porteus. Video: YouTube/Sky Sport NZ

Dem Schweizer Robin Briguet missglückt der Final in der Halfpipe hingegen komplett. Der Walliser stürzt bei sehr schwierigen, windigen Verhältnissen dreimal und beendet den Wettkampf auf dem zwölften Platz. (abu)