Luke Littler gewinnt den WM-Final deutlich. Bild: keystone

Die Titelverteidigung ist Tatsache: Littler lässt van Veen im WM-Final keine Chance

Luke Littler gewinnt den WM-Final gegen Gian van Veen nach einer dominanten Leistung mit 7:1 in den Sätzen. Damit wird der erst 18-Jährige bereits zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Gross war die Spannung vor dem WM-Final zwischen Luke Littler und Gian van Veen. Beide zeigten eine sehr starke Weltmeisterschaft und viele Experten trauten dem Niederländer die Überraschung zu.

Van Veen startete auch stark in das Endspiel und konnte den ersten Satz noch für sich entscheiden, auch weil Littler Satzdarts vergab. Der zweite Satz startete zwar noch perfekt für den Niederländer und er konnte die ersten beiden Legs gewinnen, doch dann spielte sich Littler in einen Rausch. Der Engländer drehte den Satz noch und glich die Partie aus.

Danach hatte der Littler-Express keine Bremse mehr und er liess (fast) nichts mehr zu. Den dritten Satz beendete der nun zweifache Weltmeister mit einem 170er-Finish. Van Veen welcher zuvor das gesamte Turnier sehr stark auf den Doppelfeldern war, vergab einige Chancen und wies schlussendlich eine Doppelquote von 38,1 Prozent auf.

Währenddessen konnte nur die altbekannte Ally-Pally-Wespe den jungen Littler aus der Fassung bringen. Der Engländer musste das Spiel ganz kurz unterbrechen, konnte sich danach aber gleich wieder fangen und überliess seinem Gegner keinen Satz mehr. Den Titel sicherte sich Littler im letzten Leg mit einem 147er-Highfinish.

Ein 7:1 in einem WM-Final gab es zuletzt 2009, als sich Rekordweltmeister Phil Taylor im Endspiel deutlich gegen den Niederländer Raymond van Barneveld durchsetzen konnte.

«Das fühlt sich atemberaubend an», sagte Littler nach dem Titelgewinn und zitierte auch noch den britischen Boxer Anthony Joshua mit dem Spruch: «The first time was so nice, I had to do it twice!» Der geschlagene van Veen zeigte sich als fairer Verlierer und lobte seinen Gegner nach dem Endspiel: «Luke hat mir absolut keine Chance gelassen, er hat mich ständig unter Druck gesetzt. Er ist fantastisch, deshalb ist er die Nummer eins.»

Im gesamten Turnier war der Engländer die dominante Figur und musste in sieben Partien nur vier Sätze abgeben. Seit seiner ersten WM-Teilnahme vor zwei Jahren hat Littler nur eines von zwanzig Spielen verloren. Im Endspiel 2024 konnte sich Luke Humphries noch gegen den damals erst 16-Jährigen Littler durchsetzen.

Littler posiert mit der Sid-Waddell-Trophy. Bild: keystone

Littler darf sich nicht nur über den WM-Pokal freuen, sondern auch über das Rekordpreisgeld in Höhe von einer Million Pfund. Für van Veen gibt es wenigstens noch 400'000 Pfund. Auf das gigantische Preisgeld angesprochen, sagte Littler nach der Partie: «Das ändert das Leben, das ändert absolut das Leben.»

Trotz Niederlage rückt van Veen in der Weltrangliste auf den dritten Platz vor und ist erstmals besser klassiert als sein Landsmann Michael van Gerwen. Der dreifache Weltmeister scheiterte an der WM bereits im Achtelfinal an Gary Anderson. Littler bleibt nach dem WM-Titel die unangefochtene Nummer Eins der Welt.

So verlief der WM-Final: