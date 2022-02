Der starke Wind macht in Yanqing Probleme. Bild: keystone

Zu starker Wind: Der Mixed-Teamwettkampf soll am Sonntag früh stattfinden

Das letzte Rennen der Alpinen kann am Samstag nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Mixed-Teamwettbewerb musste wegen starkem Wind auf Sonntag verschoben werden.

Zunächst war der Mixed-Teamwettkampf, in dem die Schweiz vor vier Jahren Gold geholt hatte, zweimal um jeweils eine Stunde verschoben worden. Da die Wetter-Prognosen keine Besserung in Aussicht stellten, wurde das Rennen für Samstag schliesslich abgesagt.

Der Start ist nun für Sonntag vorgesehen. Für die Schweiz sind Andrea Ellenberger, Wendy Holdener, Camille Rast, Luca Aerni, Justin Murisier und Gino Caviezel gemeldet. In den Achtelfinals, die um 2.00 Uhr gestartet werden, trifft die Schweiz auf China. Allerdings sind die Wetter-Prognosen auch für Sonntag nicht gut. Offenbar werden dannzumal sogar noch kräftigere Winde erwartet als am Samstag.

Peter Gerdol gibt Auskunft zur Absage. Video: SRF

Die Verschiebung auf Sonntag stellt den Tross teilweise vor logistische Probleme. So sollen die Athleten von Swiss-Ski ihre Rückflüge in die Schweiz für Sonntag gebucht haben. Auch die Crew von Omega, dem offiziellen Zeitmesser der Skirennen, wollte eigentlich am Sonntag aus China abreisen.

Kein Thema war offenbar eine Verschiebung des Rennens auf das Weltcup-Finale von Mitte März in Courchevel. Peter Gerdol, der FIS-Renndirektor der Frauen, sagte gegenüber SRF: «Für die Rennen bei Olympia ist das IOC verantwortlich. Eine Durchführung während des Weltcups ist deshalb keine Option.» (abu/sda)