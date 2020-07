Sport

Schweiz

Berner Polizei bremst YB-Meisterfreude in der Innenstadt



Bild: keystone

Berner Polizei bremst YB-Meisterfreude in der Innenstadt

Bern im Banne der Young Boys: Zahlreiche YB-Fans haben am Freitagabend in der Innenstadt den 14. Meistertitel ihres Vereins gefeiert. Wegen Corona beobachtete die Polizei die Lage aufmerksam.

Bild: keystone

Vor allem in der Aarbergergasse nahe des Bahnhofs herrschte reges Treiben. «Damit alle morgen gesund aufwachen, suchen wir vor Ort das Gespräch und empfehlen, an einem anderen Ort zu feiern», schrieb die Polizei am späten Abend auf Twitter.

Aus Restaurant-Kreisen war zu hören, die Polizei habe die Aarbergergasse kurz vor Spielschluss «abgeriegelt». Eine Bestätigung dafür war bei der Polizei zunächst nicht erhältlich.

Bild: keystone

Der Berner Gemeinderat hatte bereits am Donnerstag die Fans aufgerufen, einen allfälligen Meistertitel gesittet zu feiern und an die Gefahren von Corona zu denken. Trotzdem wurde es am Freitagabend eng in der Aarbergergasse. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die sechs Pfeiler des YB-Erfolgs 2018 Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter