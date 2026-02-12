bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Snowboard

Olympia 2026: Gaon Choi wird trotz Sturz Olympiasiegerin

epa12732415 Gaon Choi of South Korea slides after falling in the Women&#039;s Snowboard Halfpipe of the Snowboarding competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 12 ...
Gaon Choi ist erstmals Olympiasiegerin.Bild: keystone

Topfavoritin Kim enttrohnt: Choi stürzt fürchterlich und wird trotzdem Olympiasiegerin

Was für ein Drama im Halfpipe-Final der Frauen. Gaon Choi stürzte im ersten Durchgang schwer und gewann dann doch noch Olympiagold. Topfavoritin Chloe Kim muss sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.
12.02.2026, 21:3812.02.2026, 21:42

Die Olympiasiegerin in der Halfpipe heisst nicht wie erwartet Chloe Kim, sondern Gaon Choi. Die Südkoreanerin erlebte bei ihren ersten Olympischen Spielen eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle.

In ihrem ersten Run stürzte Choi fürchterlich und musste auch kurz medizinisch betreut werden. Es war unklar, ob der Wettbewerb für die 17-Jährige weitergehen wird. Derweil setzte sich Kim, die 2018 und 2022 Olympiasiegerin wurde, nach dem ersten Durchgang mit 88 Punkten an die Spitze. Am nächsten kam ihr die Japanerin Mitsuki Ono mit drei Zählern weniger.

Kim blieb auch nach dem zweiten Run in Führung, obwohl sie sich nicht mehr verbessern konnte. Doch dann geschah im dritten und letzten Durchgang das nicht mehr für möglich Gehaltene. Choi zeigte einen Traumlauf und setzte sich mit 90,25 Punkten tatsächlich an die Spitze.

Der dritte Run von Choi.Video: SRF

Nun war Kim, welche vor einem Monat in Laax stürzte und sich die Schulter auskugelte, gefordert. Die US-Amerikanerin konnte dem Druck aber nicht standhalten und stürzte. Somit ist Choi die erste Halfpipe-Olympiasiegerin aus Südkorea und die bisher jüngste Medaillengewinnerin an den diesjährigen Spielen. Vor einem Jahr hatte sie an der WM in St. Moritz noch den 12. Platz belegt. Bronze geht an Mitsuki Ono.

Chloe Kim stürzt im letzten Run.Video: SRF

Der Halfpipe-Final fand ohne Schweizer Beteiligung statt. In der Qualifikation kam Isabelle Lötscher nicht über den 16. Platz hinaus und verpasste einen Platz in den Top 12. (riz)

Sein Helm führte zu einer Disqualifikation: Ukrainischer Skeleton-Fahrer legt Einspruch ein
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 62
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Über welchen Witz lachen echt Nefeli Tita und Bruna Moura?
quelle: keystone / filip singer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
De Minaur zu stark für Wawrinka +++ Tuchel verlängert als England-Coach
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story