Topfavoritin Kim enttrohnt: Choi stürzt fürchterlich und wird trotzdem Olympiasiegerin

Was für ein Drama im Halfpipe-Final der Frauen. Gaon Choi stürzte im ersten Durchgang schwer und gewann dann doch noch Olympiagold. Topfavoritin Chloe Kim muss sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Die Olympiasiegerin in der Halfpipe heisst nicht wie erwartet Chloe Kim, sondern Gaon Choi. Die Südkoreanerin erlebte bei ihren ersten Olympischen Spielen eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle.

In ihrem ersten Run stürzte Choi fürchterlich und musste auch kurz medizinisch betreut werden. Es war unklar, ob der Wettbewerb für die 17-Jährige weitergehen wird. Derweil setzte sich Kim, die 2018 und 2022 Olympiasiegerin wurde, nach dem ersten Durchgang mit 88 Punkten an die Spitze. Am nächsten kam ihr die Japanerin Mitsuki Ono mit drei Zählern weniger.

Kim blieb auch nach dem zweiten Run in Führung, obwohl sie sich nicht mehr verbessern konnte. Doch dann geschah im dritten und letzten Durchgang das nicht mehr für möglich Gehaltene. Choi zeigte einen Traumlauf und setzte sich mit 90,25 Punkten tatsächlich an die Spitze.

Der dritte Run von Choi. Video: SRF

Nun war Kim, welche vor einem Monat in Laax stürzte und sich die Schulter auskugelte, gefordert. Die US-Amerikanerin konnte dem Druck aber nicht standhalten und stürzte. Somit ist Choi die erste Halfpipe-Olympiasiegerin aus Südkorea und die bisher jüngste Medaillengewinnerin an den diesjährigen Spielen. Vor einem Jahr hatte sie an der WM in St. Moritz noch den 12. Platz belegt. Bronze geht an Mitsuki Ono.

Chloe Kim stürzt im letzten Run. Video: SRF

Der Halfpipe-Final fand ohne Schweizer Beteiligung statt. In der Qualifikation kam Isabelle Lötscher nicht über den 16. Platz hinaus und verpasste einen Platz in den Top 12. (riz)