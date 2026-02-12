anhaltender Regen
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia: Selenskyj verleiht Skeleton-Fahrer Heraskewitsch einen Orden

Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych holds his crash helmet as he stands outside the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. ...
Wladislaw Heraskewitsch mit dem umstrittenen Helm.Bild: keystone

«Wir sind stolz auf ihn» – Selenskyj ehrt standhaften Skeleton-Fahrer mit Orden

Im Streit um seinen Helm mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen ist der Ukrainer Wladislaw Heraskewitsch am Donnerstag vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj stärkt dem Athleten den Rücken.
12.02.2026, 16:4112.02.2026, 16:41

Trotz eines Gesprächs mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry wollte der 27-Jährige nicht auf das Tragen des vom IOC verbotenen Helms verzichten. Er durfte daher am Donnerstag auf der Bahn in Cortina nicht an den Start gehen. Diesen Entscheid traf eine Jury des Weltverbands IBSF.

Am Morgen noch hatte das Internationale Olympische Komitee angekündigt, Heraskewitsch die Akkreditierung für die Winterspiele zu entziehen. Später erwirkte Coventry bei der IOC-Disziplinarkommission, dass dieser Schritt doch nicht umgesetzt wird.

International Olympic Committee President Kirsty Coventry, left, talks to the media at the start house of the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Fe ...
Coventry erklärt sich vor den Medien.Bild: keystone

Selenskyj meldet sich zu Wort

Das IOC hatte erklärt, dass der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstösst. Politische Botschaften sind laut IOC-Regeln an den Wettkampfstätten untersagt.

Die Dachorganisation hatte Heraskewitsch als Kompromiss angeboten, anstatt des Helms ausnahmsweise einen Trauerflor am Arm zu tragen und den Helm am Donnerstag vor und nach dem Rennen zu zeigen. Das hatte der Ukrainer abgelehnt.

Unser Kommentar zum Thema:

Kommentar
Das IOC will nicht, dass du den Helm dieses Ukrainers siehst

«Es ist schwer, etwas zu sagen oder es in Worte zu fassen. Es ist Leere», sagte Heraskewitsch. Der Entscheid sei ein riesiger Fehler. «Ich glaube, dass ich keine Regeln verletzt habe», beteuerte er und kündigte einen Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) an. Er gehörte zwar nicht zum Kreis der Favoriten, hatte aber mit guten Trainingsleistungen zarte Hoffnungen auf eine Medaille geweckt.

Nach seinem Olympia-Ausschluss stärkte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Heraskewitsch den Rücken und verlieh ihm den Orden der Freiheit – die zweithöchste Auszeichnung des Landes. «Sport bedeutet nicht Erinnerungslosigkeit», so Selenski. Die olympische Bewegung sollte helfen, den Krieg zu stoppen, und nicht dem Aggressor zuspielen, so der Präsident weiter.

«Wir sind stolz auf ihn»

In mehreren Trainingsläufen war Heraskewitsch mit dem Helm gefahren. Darauf sind Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Der Helm sei «eine Hommage an Athleten, einige von ihnen waren Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Das bedeutet, sie gehören zur olympischen Familie», erklärte Heraskewitsch.

Ukraine&#039;s Vladyslav Heraskevych arrives at the finish during a men&#039;s skeleton training session at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 10, 2026. (AP Phot ...
Portraits von im Krieg Gefallenen.Bild: keystone

Selenskyj dankte Heraskewytsch für dessen «klare Haltung». «Das erinnert die ganze Welt daran, was die russische Aggression ist und welchen Preis der Kampf für die Unabhängigkeit hat», schrieb der Staatschef. Damit werde keine Regel gebrochen.

Selenskyj zufolge sollten eher die 13 russischen Teilnehmer disqualifiziert werden, da sie «die russische Aggression gegen die Ukraine und die Besetzung unserer Gebiete unterstützen». «Wir sind stolz auf Wladislaw und seine Tat. Mut zu haben bedeutet mehr als der Gewinn von Medaillen», sagte der Präsident

Ein offizielles Gesuch um eine Erlaubnis für den Kopfschutz lehnte das IOC unter Verweis auf die Regeln für politische Botschaften ab. Diese seien mit der Athletengemeinde abgestimmt. Es müsse allen Sportlerinnen und Sportlern möglich sein, sich in einem sicheren Umfeld auf ihre Leistung zu konzentrieren, unbeeinflusst von den zahlreichen Konflikten auf der Welt. Heraskewitsch sei es erlaubt, in Interviews rund um den Wettkampf seine Meinung frei zu äussern, hiess es weiter. (ram/sda/dpa)

Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 60
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Waaaas?! Cooper Woods ist völlig baff, dass er soeben Olympiasieger auf der Buckelpiste geworden ist.
quelle: keystone / guillaume horcajuelo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flavia ist zum ersten Mal am Luzerner Urknall – sie ist verwirrt, aber auch angetan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hockey-Nati der Frauen im Viertelfinal gegen Finnland +++ Curler siegen zum Auftakt klar
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Zur Story