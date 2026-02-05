Der komplettte Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026
Ab dem 5. Februar geht es los an den Olympischen Spielen mit der Gruppenphase der Frauen-Nati, ab dem 11. Februar steigen auch die Männers in das Turnier ein.
Damit du kein Spiel verpasst, findest du hier den kompletten Olympia-Hockeyplan der Männer und Frauen sowie alle Resultate und Tabellen des Turniers.
Die Gruppen und Tabellen der Männer
Gruppe A
- Kanada
- Tschechien
- Frankreich
- Schweiz
Gruppe B
- Finnland
- Italien
- Slowakei
- Schweden
Gruppe C
- Dänemark
- Deutschland
- Lettland
- USA
Die Gruppenphase der Männer
Der Modus
Die Gruppenphase beginnt am 11. Februar und endet am 15. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst drei Spiele bestreitet. Die drei Gruppenersten sowie der beste der drei Gruppenzweiten qualifizieren sich automatisch für das Viertelfinale. Die verbleibenden acht Teams spielen in einer Viertelfinal-Qualifikation die verbleibenden vier Plätze im Viertelfinale aus.
Alle Spiele
- Mittwoch, 11. Februar
16.40 Uhr: Slowakei – Finnland
21.10 Uhr: Schweden – Italien
- Donnerstag, 12. Februar
12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich
16.40 Uhr: Tschechien – Kanada
21.10 Uhr: Lettland – USA
21.10 Uhr: Deutschland – Dänemark
- Freitag, 13. Februar
12.10 Uhr: Finnland – Schweden
12.10 Uhr: Italien – Slowakei
16.40 Uhr: Frankreich – Tschechien
21.10 Uhr: Kanada – Schweiz
- Samstag, 14. Feburar
12.10 Uhr: Schweden – Slowakei
12.10 Uhr: Deutschland – Lettland
16.40 Uhr: Finnland – Italien
21.10 Uhr: USA – Dänemark
- Sonntag, 15. Februar
12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien
16.40 Uhr: Kanada – Frankreich
19.10 Uhr: Dänemark – Lettland
21.10 Uhr: USA – Deutschland
Die Spiele der Schweizer Männer
- Donnerstag, 12. Februar
12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich
- Freitag, 13. Februar
21.10 Uhr: Kanada – Schweiz
- Sonntag, 15. Februar
12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien
Die K.o.-Phase der Männer
- Dienstag, 17. Februar
12.10 Uhr: 1. Spiel Playoff-Qualifikation
12.10 Uhr: 2. Spiel Playoff-Qualifikation
16.40 Uhr: 3. Spiel Playoff-Qualifikation
21.10 Uhr: 4. Spiel Playoff-Qualifikation
- Mittwoch, 18. Februar
12.10 Uhr: 1. Viertelfinal
16.40 Uhr: 2. Viertelfinal
18.10 Uhr: 3. Viertelfinal
21.10 Uhr: 4. Viertelfinal
- Freitag, 20. Februar
16.40 Uhr: 1. Halbfinal
21.10 Uhr: 2. Halbfinal
- Samstag, 21. Februrar
20.40 Uhr: Spiel um Platz 3
- Sonntag, 22. Februar
14.10 Uhr: Final
Die Topskorer der Männer
Die Gruppen und Tabellen der Frauen
Gruppe A
- Kanada
- Tschechien
- Finnland
- Schweiz
- USA
Gruppe B
- Frankreich
- Deutschland
- Italien
- Japan
- Schweden
Die Gruppenphase der Frauen
Der Modus
Die Gruppenphase beginnt am 5. Februar und endet am 10. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst vier Spiele bestreitet. Alle Mannschaften der höhergesetzten Gruppe A qualifizieren sich für das Viertelfinale, ebenso die drei punktbesten Mannschaften der Gruppe B.
Alle Spiele
- Donnerstag, 5. Februar
12.10 Uhr: Schweden – Deutschland
14.40 Uhr: Italien – Frankreich
16.40 Uhr: USA – Tschechien
21.20 Uhr: Finnland – Kanada
- Freitag, 6. Februar
12.10 Uhr: Frankreich – Japan
14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz
- Samstag, 7. Februar
12.10 Uhr: Deutschland – Japan
14.40 Uhr: Schweden – Italien
16.40 Uhr: USA – Finnland
21.10 Uhr: Schweiz – Kanada
- Sonntag, 8. Februar
16.40 Uhr: Frankreich – Schweden
21.10 Uhr: Tschechien – Finnland
- Montag, 9. Februar
12.10 Uhr: Japan – Italien
16.40 Uhr: Deutschland – Frankreich
20.40 Uhr: Schweiz – USA
21.10 Uhr: Kanada – Tschechien
- Dienstag, 10. Feburar
12.10 Uhr: Japan – Schweden
16.40 Uhr: Italien – Deutschland
20.10 Uhr: Kanada – USA
21.10 Uhr: Finnland – Schweiz
Die Spiele der Schweizer Frauen
- Freitag, 6. Februar
14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz
- Samstag, 7. Februar
21.10 Uhr: Schweiz – Kanada
- Montag, 9. Februar
20.40 Uhr: Schweiz – USA
- Dienstag, 10. Feburar
21.10 Uhr: Finnland – Schweiz
Die K.o.-Phase der Frauen
- Freitag, 13. Februar
16.40 Uhr: 1. Viertelfinal
21.10 Uhr: 2. Viertelfinal
- Samstag, 14. Februar
16.40 Uhr: 3. Viertelfinal
21.10 Uhr: 4. Viertelfinal
- Montag, 16. Februar
16.40 Uhr: 1. Halbfinal
21.10 Uhr: 2. Halbfinal
- Donnerstag, 19. Februar
14.40 Uhr: Spiel um Platz 3
19.10 Uhr: Final
Die Topskorer der Frauen
