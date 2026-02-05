sonnig
Resultate und der Spielplan des Olympia-Hockeyturnieres 2026 in Mailand

epa12590258 Switzerland&#039;s head coach Patrick Fischer looks on during the Euro Hockey Tour game between Switzerland and Czechia, in Zurich, Switzerland, 13 December 2025. EPA/ANDREAS BECKER
Nati-Coach Patrick Fischer. Bild: keystone

Der komplettte Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026

05.02.2026, 17:3505.02.2026, 17:35

Ab dem 5. Februar geht es los an den Olympischen Spielen mit der Gruppenphase der Frauen-Nati, ab dem 11. Februar steigen auch die Männers in das Turnier ein.

Damit du kein Spiel verpasst, findest du hier den kompletten Olympia-Hockeyplan der Männer und Frauen sowie alle Resultate und Tabellen des Turniers.

Inhaltsverzeichnis
Die Gruppen und Tabellen der MännerDie Gruppenphase der MännerDie Spiele der Schweizer MännerDie K.o.-Phase der MännerDie Topskorer der MännerDie Gruppen und Tabellen der FrauenDie Gruppenphase der FrauenDie Spiele der Schweizer FrauenDie K.o.-Phase der FrauenDie Topskorer der Frauen

Die Gruppen und Tabellen der Männer

Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Frankreich
  • Schweiz

Gruppe B

  • Finnland
  • Italien
  • Slowakei
  • Schweden

Gruppe C

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA

Die Gruppenphase der Männer

Der Modus

Die Gruppenphase beginnt am 11. Februar und endet am 15. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst drei Spiele bestreitet. Die drei Gruppenersten sowie der beste der drei Gruppenzweiten qualifizieren sich automatisch für das Viertelfinale. Die verbleibenden acht Teams spielen in einer Viertelfinal-Qualifikation die verbleibenden vier Plätze im Viertelfinale aus.

Alle Spiele

  • Mittwoch, 11. Februar
    16.40 Uhr: Slowakei – Finnland
    21.10 Uhr: Schweden – Italien
  • Donnerstag, 12. Februar
    12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich
    16.40 Uhr: Tschechien – Kanada
    21.10 Uhr: Lettland – USA
    21.10 Uhr: Deutschland – Dänemark
  • Freitag, 13. Februar
    12.10 Uhr: Finnland – Schweden
    12.10 Uhr: Italien – Slowakei
    16.40 Uhr: Frankreich – Tschechien
    21.10 Uhr: Kanada – Schweiz
  • Samstag, 14. Feburar
    12.10 Uhr: Schweden – Slowakei
    12.10 Uhr: Deutschland – Lettland
    16.40 Uhr: Finnland – Italien
    21.10 Uhr: USA – Dänemark
  • Sonntag, 15. Februar
    12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien
    16.40 Uhr: Kanada – Frankreich
    19.10 Uhr: Dänemark – Lettland
    21.10 Uhr: USA – Deutschland

Die Spiele der Schweizer Männer

  • Donnerstag, 12. Februar
    12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich
  • Freitag, 13. Februar
    21.10 Uhr: Kanada – Schweiz
  • Sonntag, 15. Februar
    12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien

Die K.o.-Phase der Männer

  • Dienstag, 17. Februar
    12.10 Uhr: 1. Spiel Playoff-Qualifikation
    12.10 Uhr: 2. Spiel Playoff-Qualifikation
    16.40 Uhr: 3. Spiel Playoff-Qualifikation
    21.10 Uhr: 4. Spiel Playoff-Qualifikation
  • Mittwoch, 18. Februar
    12.10 Uhr: 1. Viertelfinal
    16.40 Uhr: 2. Viertelfinal
    18.10 Uhr: 3. Viertelfinal
    21.10 Uhr: 4. Viertelfinal
  • Freitag, 20. Februar
    16.40 Uhr: 1. Halbfinal
    21.10 Uhr: 2. Halbfinal​
  • Samstag, 21. Februrar
    20.40 Uhr: Spiel um Platz 3
  • Sonntag, 22. Februar
    14.10 Uhr: Final​

Die Topskorer der Männer

Liste der Topskorer

Die Gruppen und Tabellen der Frauen

Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Finnland
  • Schweiz
  • USA

Gruppe B

  • Frankreich
  • Deutschland
  • Italien
  • Japan
  • Schweden

Die Gruppenphase der Frauen

Der Modus

Die Gruppenphase beginnt am 5. Februar und endet am 10. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst vier Spiele bestreitet. Alle Mannschaften der höhergesetzten Gruppe A qualifizieren sich für das Viertelfinale, ebenso die drei punktbesten Mannschaften der Gruppe B.

Alle Spiele

  • Donnerstag, 5. Februar
    12.10 Uhr: Schweden – Deutschland
    14.40 Uhr: Italien – Frankreich
    16.40 Uhr: USA – Tschechien
    21.20 Uhr: Finnland – Kanada
  • Freitag, 6. Februar
    12.10 Uhr: Frankreich – Japan
    14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz
  • Samstag, 7. Februar
    12.10 Uhr: Deutschland – Japan
    14.40 Uhr: Schweden – Italien
    16.40 Uhr: USA – Finnland
    21.10 Uhr: Schweiz – Kanada
  • Sonntag, 8. Februar
    16.40 Uhr: Frankreich – Schweden
    21.10 Uhr: Tschechien – Finnland
  • Montag, 9. Februar
    12.10 Uhr: Japan – Italien
    16.40 Uhr: Deutschland – Frankreich
    20.40 Uhr: Schweiz – USA
    21.10 Uhr: Kanada – Tschechien
  • Dienstag, 10. Feburar
    12.10 Uhr: Japan – Schweden
    16.40 Uhr: Italien – Deutschland
    20.10 Uhr: Kanada – USA
    21.10 Uhr: Finnland – Schweiz

Die Spiele der Schweizer Frauen

  • Freitag, 6. Februar
    14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz
  • Samstag, 7. Februar
    21.10 Uhr: Schweiz – Kanada
  • Montag, 9. Februar
    20.40 Uhr: Schweiz – USA
  • Dienstag, 10. Feburar
    21.10 Uhr: Finnland – Schweiz

Die K.o.-Phase der Frauen

  • Freitag, 13. Februar
    16.40 Uhr: 1. Viertelfinal
    21.10 Uhr: 2. Viertelfinal
  • Samstag, 14. Februar
    16.40 Uhr: 3. Viertelfinal
    21.10 Uhr: 4. Viertelfinal
  • Montag, 16. Februar
    16.40 Uhr: 1. Halbfinal
    21.10 Uhr: 2. Halbfinal
  • Donnerstag, 19. Februar
    14.40 Uhr: Spiel um Platz 3
    19.10 Uhr: Final

Die Topskorer der Frauen

Liste der Topskorer

(ome)

Mehr zur Hockey Nati:

Mit 10 NHL-Stars: Diese 25 Spieler nominiert Nati-Coach Fischer für die Olympischen Spiele
Auf Facebook teilenAuf X teilen
