Nati-Coach Patrick Fischer. Bild: keystone

Der komplettte Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026

Mehr «Sport»

Ab dem 5. Februar geht es los an den Olympischen Spielen mit der Gruppenphase der Frauen-Nati, ab dem 11. Februar steigen auch die Männers in das Turnier ein.

Damit du kein Spiel verpasst, findest du hier den kompletten Olympia-Hockeyplan der Männer und Frauen sowie alle Resultate und Tabellen des Turniers.

Die Gruppen und Tabellen der Männer

Gruppe A

Kanada

Tschechien

Frankreich

Schweiz

Gruppe B

Finnland

Italien

Slowakei

Schweden

Gruppe C

Dänemark

Deutschland

Lettland

USA

Die Gruppenphase der Männer

Der Modus

Die Gruppenphase beginnt am 11. Februar und endet am 15. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst drei Spiele bestreitet. Die drei Gruppenersten sowie der beste der drei Gruppenzweiten qualifizieren sich automatisch für das Viertelfinale. Die verbleibenden acht Teams spielen in einer Viertelfinal-Qualifikation die verbleibenden vier Plätze im Viertelfinale aus.

Alle Spiele

Mittwoch, 11. Februar

16.40 Uhr: Slowakei – Finnland

21.10 Uhr: Schweden – Italien

16.40 Uhr: Slowakei – Finnland 21.10 Uhr: Schweden – Italien Donnerstag, 12. Februar

12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich

16.40 Uhr: Tschechien – Kanada

21.10 Uhr: Lettland – USA

21.10 Uhr: Deutschland – Dänemark

12.10 Uhr: – Frankreich 16.40 Uhr: Tschechien – Kanada 21.10 Uhr: Lettland – USA 21.10 Uhr: Deutschland – Dänemark Freitag, 13. Februar

12.10 Uhr: Finnland – Schweden

12.10 Uhr: Italien – Slowakei

16.40 Uhr: Frankreich – Tschechien

21.10 Uhr: Kanada – Schweiz

12.10 Uhr: Finnland – Schweden 12.10 Uhr: Italien – Slowakei 16.40 Uhr: Frankreich – Tschechien 21.10 Uhr: Kanada – Samstag, 14. Feburar

12.10 Uhr: Schweden – Slowakei

12.10 Uhr: Deutschland – Lettland

16.40 Uhr: Finnland – Italien

21.10 Uhr: USA – Dänemark

12.10 Uhr: Schweden – Slowakei 12.10 Uhr: Deutschland – Lettland 16.40 Uhr: Finnland – Italien 21.10 Uhr: USA – Dänemark Sonntag, 15. Februar

12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien

16.40 Uhr: Kanada – Frankreich

19.10 Uhr: Dänemark – Lettland

21.10 Uhr: USA – Deutschland



Die Spiele der Schweizer Männer

Donnerstag, 12. Februar

12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich



12.10 Uhr: Schweiz – Frankreich Freitag, 13. Februar

21.10 Uhr: Kanada – Schweiz



21.10 Uhr: Kanada – Schweiz Sonntag, 15. Februar

12.10 Uhr: Schweiz – Tschechien



Die K.o.-Phase der Männer

Dienstag, 17. Februar

12.10 Uhr: 1. Spiel Playoff-Qualifikation

12.10 Uhr: 2. Spiel Playoff-Qualifikation

16.40 Uhr: 3. Spiel Playoff-Qualifikation

21.10 Uhr: 4. Spiel Playoff-Qualifikation



12.10 Uhr: 1. Spiel Playoff-Qualifikation 12.10 Uhr: 2. Spiel Playoff-Qualifikation 16.40 Uhr: 3. Spiel Playoff-Qualifikation 21.10 Uhr: 4. Spiel Playoff-Qualifikation Mittwoch, 18. Februar

12.10 Uhr: 1. Viertelfinal

16.40 Uhr: 2. Viertelfinal

18.10 Uhr: 3. Viertelfinal

21.10 Uhr: 4. Viertelfinal



12.10 Uhr: 1. Viertelfinal 16.40 Uhr: 2. Viertelfinal 18.10 Uhr: 3. Viertelfinal 21.10 Uhr: 4. Viertelfinal Freitag, 20. Februar

16.40 Uhr: 1. Halbfinal

21.10 Uhr: 2. Halbfinal​

16.40 Uhr: 1. Halbfinal 21.10 Uhr: 2. Halbfinal​ Samstag, 21. Februrar

20.40 Uhr: Spiel um Platz 3

20.40 Uhr: Spiel um Platz 3 Sonntag, 22. Februar

14.10 Uhr: Final​

Die Topskorer der Männer

Liste der Topskorer

Die Gruppen und Tabellen der Frauen

Gruppe A

Kanada

Tschechien

Finnland

Schweiz

USA

Gruppe B

Frankreich

Deutschland

Italien

Japan

Schweden

Die Gruppenphase der Frauen

Der Modus

Die Gruppenphase beginnt am 5. Februar und endet am 10. Februar. Innerhalb der Gruppen spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst vier Spiele bestreitet. Alle Mannschaften der höhergesetzten Gruppe A qualifizieren sich für das Viertelfinale, ebenso die drei punktbesten Mannschaften der Gruppe B.

Alle Spiele

Donnerstag, 5. Februar

12.10 Uhr: Schweden – Deutschland

14.40 Uhr: Italien – Frankreich

16.40 Uhr: USA – Tschechien

21.20 Uhr: Finnland – Kanada



12.10 Uhr: Schweden – Deutschland 14.40 Uhr: Italien – Frankreich 16.40 Uhr: USA – Tschechien 21.20 Uhr: Finnland – Kanada Freitag, 6. Februar

12.10 Uhr: Frankreich – Japan

14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz

12.10 Uhr: Frankreich – Japan 14.40 Uhr: Tschechen – Samstag, 7. Februar

12.10 Uhr: Deutschland – Japan

14.40 Uhr: Schweden – Italien

16.40 Uhr: USA – Finnland

21.10 Uhr: Schweiz – Kanada

12.10 Uhr: Deutschland – Japan 14.40 Uhr: Schweden – Italien 16.40 Uhr: USA – Finnland 21.10 Uhr: – Kanada Sonntag, 8. Februar

16.40 Uhr: Frankreich – Schweden

21.10 Uhr: Tschechien – Finnland

16.40 Uhr: Frankreich – Schweden 21.10 Uhr: Tschechien – Finnland Montag, 9. Februar

12.10 Uhr: Japan – Italien

16.40 Uhr: Deutschland – Frankreich

20.40 Uhr: Schweiz – USA

21.10 Uhr: Kanada – Tschechien



12.10 Uhr: Japan – Italien 16.40 Uhr: Deutschland – Frankreich 20.40 Uhr: – USA 21.10 Uhr: Kanada – Tschechien Dienstag, 10. Feburar

12.10 Uhr: Japan – Schweden

16.40 Uhr: Italien – Deutschland

20.10 Uhr: Kanada – USA

21.10 Uhr: Finnland – Schweiz



Die Spiele der Schweizer Frauen

Freitag, 6. Februar

14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz

14.40 Uhr: Tschechen – Schweiz Samstag, 7. Februar

21.10 Uhr: Schweiz – Kanada



21.10 Uhr: Schweiz – Kanada Montag, 9. Februar

20.40 Uhr: Schweiz – USA



20.40 Uhr: Schweiz – USA Dienstag, 10. Feburar

21.10 Uhr: Finnland – Schweiz



Die K.o.-Phase der Frauen

Freitag, 13. Februar

16.40 Uhr: 1. Viertelfinal

21.10 Uhr: 2. Viertelfinal



16.40 Uhr: 1. Viertelfinal 21.10 Uhr: 2. Viertelfinal Samstag, 14. Februar

16.40 Uhr: 3. Viertelfinal

21.10 Uhr: 4. Viertelfinal



16.40 Uhr: 3. Viertelfinal 21.10 Uhr: 4. Viertelfinal Montag, 16. Februar

16.40 Uhr: 1. Halbfinal

21.10 Uhr: 2. Halbfinal



16.40 Uhr: 1. Halbfinal 21.10 Uhr: 2. Halbfinal Donnerstag, 19. Februar

14.40 Uhr: Spiel um Platz 3

19.10 Uhr: Final

Die Topskorer der Frauen

Liste der Topskorer

(ome)