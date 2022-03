Das Köln-Mädchen und 10 weitere Wins von Kindern im Stadion, die du gesehen haben musst

Am Wochenende holte sich der 1. FC Köln einen Punkt gegen das klar favorisierte Borussia Dortmund. Als Matchwinner geht aber nicht einer der Spieler in die Geschichte ein, sondern ein kleines Mädchen. Die Kamera fing den kleinen Fan nach rund einer Stunde ein, wie sie auf dem Schoss ihres Vaters sitzt und mit einem Mix aus Leidenschaft und Empörung aufs Feld schreit.

Video: streamja

Das Köln-Mädchen ist nicht das einzige Kind oder Baby im Stadion, welches für Aufsehen sorgte. Wir haben 10 der aufsehenerregendsten gesammelt.

Der Klassiker

Dank «TV Total» ging dieser kleine Kaiserslautern-Fan in die Geschichte ein. Denn alle Leute wissen ...

Der Starr-Contest ...

Beim Baseball-Spiel zwischen den Chanticleers (die Hähne) der Coastal Carolina University und den Horned Frogs (gehörnte Frösche) der Texas Christian University fängt die Kamera einen Jungen ein, der alleine mit seiner Mimik ein ganzes Stadion unterhält.

C'mon you boys in red!

Keiner zu klein, ein Anführer zu sein. Dieser Junge sitzt auf den Schultern des Vaters und feuert die Fans von Feyenoord Rotterdam an.

Der Baby-Capo

Noch deutlich kleiner als der Feyenoord-Junge ist dieser kleine Mann, der vor dem Stadion alleine mit seiner Handbewegung eine ganze Meute steuern kann.

Das perfekte Tackling

Was machst du, wenn dein zweijähriger Sohn plötzlich aufs Feld rennt? Du tust es wie diese Mutter beim Spiel zwischen dem FC Cincinnati und Orlando City, die den Kleinen kurzerhand (wohl eher unfreiwillig) tackelt und zurück in die Zuschauerränge trägt. Oder wie es in den YouTube-Kommentaren perfekt zusammengefasst wird: «Nicht das sauberste Tackling, dass du auf dem Feld siehst, aber eines, das nötig war. Das ist es, was ich ein taktisches Foul nenne.»

Der Dieb

Kinder, die auf das Spielfeld rennen? Dieser Junge ist schon etwas älter und sich seiner Aktion durchaus bewusst, als er nach Spielschluss aufs Feld rennt, um sich den Matchball zu schnappen. Unter dem Applaus der Liverpool-Fans schafft er es tatsächlich zurück über die Bande, bevor ihn der Stadion-Ordner einfangen kann.

Video: streamja

Das Ganze noch aus einer anderen Perspektive.

Video: streamja

Sign him up!

Nach einer Partie des FC Chelsea stehen die Spieler am Mittelkreis und halten Ansprachen. Die Aufmerksamkeit ist aber auf einen kleinen Jungen gerichtet, der sich in grossen Schritten auf den Weg zum Tor macht, euphorisch vom Publikum angefeuert wird, den Ball versenkt und anschliessend die Hände zum Himmel streckt. Die Fans sind begeistert und beginnen mit Sprechchören: «Sign him up» – «Gebt ihm einen Vertrag».

Der Tanzprofi

In den amerikanischen Sportstadien sind die verschiedenen Fan-Kameras längst Kult. Speziell auch die Dance-Cam, welche die Zuschauer auffordert, vor der Kamera zu tanzen. Nun, dieser Junge hat das Spiel mit seiner Performance zu Michael Jacksons «Thriller» gewonnen.

Der Moment seines Lebens

Tanzen? Dieser Junge hat seine ganz eigene Interpretation davon ...

Früh übt sich

Dieses Baby ist ein grosser Penguins-Fan – die Siegesfaust beim Torjubel wurde glücklicherweise von den TV-Kameras eingefangen.

Der zweijährige Ty Avolia wurde durch diese Aktion Kult, sogar die TV-Stationen kamen beim «Buckle Up Baby» für eine Reportage vorbei.