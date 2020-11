Josi zum besten Spieler des Abends gewählt – Hiller und Sbisa ebenfalls erfolgreich

Sport

Roman Josi brilliert beim 3:2-Auswärtssieg von Nashville gegen die Chicago Blackhawks. Der Berner Verteidiger gibt beim dritten Sieg in Serie der Predators die Assists zu allen drei Toren. Roman Josi gab die Vorlagen zu den Toren von Mike Fisher (16. Minute), Patric Hornqvist (19.) und Ryan Ellis (41.), wobei vor allem die zum Game-Winning-Goal sehenswert war. «Roman hat eine super Übersicht. Das war ein grossartiger Pass», wurde der 23-jährige Berner von Teamkollege Ellis gelobt. Josi wurde nach seiner brillanten Vorstellung folgerichtig zum besten Spieler des Abends gewählt.

Siegreich blieben auch Goalie Jonas Hiller und Verteidiger Luca Sbisa beim 6:4-Auswärtssieg der Anaheim Ducks gegen Colorado. Hiller wehrte 34 von 38 Schüssen ab, Sbisa gab den Assist zum letzten Treffer der Ducks. Gleich neun der zehn Tore fielen im mittleren Abschnitt.

Trotz einer 3:1-Führung nach 34 Minuten verlor Damien Brunner mit den New Jersey Devils auswärts gegen die Florida Panthers letztlich 3:5. Die Vancouver Canucks schliesslich, bei den Yannick Weber gut neun Minuten Einsatzzeit erhielt, unterlagen in Washington 3:4. Weiterhin nicht zum Einsatz kam Raphael Diaz bei den New York Rangers (2:4 auswärts gegen die Winnipeg Jets). (si/qae)

