Selten war es so einfach, bei einem Formel-1-GP in die Punkteränge zu fahren wie am Sonntag in Ungarn. Von den acht Fahrern der vier Topteams holten nur deren drei WM-Punkte. Doch das Hinwiler Team Alfa Romeo-Ferrari konnte vom chaotischen Grand Prix in Mogyorod im Gegensatz zur Konkurrenz nicht profitieren.



Kimi Räikkönen wurde zum vierten Mal in dieser Saison Elfter, Antonio Giovinazzi beendete das Rennen als 14. und damit Letzter. Eine grosse Enttäuschung nach dem besten Qualifying der Saison mit den Rängen 13 (Räikkönen) und 14 (Giovinazzi).



Dass Alfa Romeo auf seinen zwei WM-Zählern sitzen bleibt, ist auch darauf zurückzuführen, dass beide Fahrer in Ungarn mit einer Zeitstrafe belegt wurden. Der im Oktober 42-jährig werdende Finne wurde mit 10 Sekunden bestraft wegen Behinderung von Nikita Masepin (Haas-Ferrari), der 27-jährige Italiener mit einer Stop-and-Go-Strafe wegen Überschreitung des Tempolimits in der Boxengasse.



In der Teamwertung fiel das Hinwiler Team auf den 9. Rang zurück, weil Nicholas Latifi (8.) und George Russell (9.) die ersten sechs WM-Zähler für Williams erben konnten. (sda)