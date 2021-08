Nina Betschart und Tanja Hüberli läuft es an der Beachvolleyball-EM in Wien weiterhin rund. Das Zentralschweizer Duo qualifiziert sich für die Viertelfinals. Nachdem sie sich dank zwei Siegen in der Vorrunde direkt für die Achtelfinals qualifiziert hatten, setzten sich die WM-Vierten auch in ihrem ersten K.o.-Spiel sicher durch.



Betschart/Hüberli bezwangen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek 21:13, 21:17 und treffen nun in der Neuauflage des EM-Finals von 2018 auf die Niederländerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink. Damals verloren die Schweizerinnen 16:21, 24:26.



Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, die jüngere Schwester von Anouk, verloren ihren Achtelfinal gegen die Deutschen Karla Borger/Julia Sude 12:21, 21:15, 11:15. Yves Haussener und Marco Krattiger, die wegen Verletzungen im Männer-Team für die EM zusammen gespannt hatten, scheiterten in den Sechzehntelfinals an den Weltmeistern und Olympia-Zweiten Wjatscheslaw Krassilnikow/Oleg Stojanowski aus Russland in zwei Sätzen (18:21, 14:21). (pre/sda)