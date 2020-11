Sport

Sportnews: GC – Xamax wegen Corona verschoben



GC – Xamax verschoben +++ Ticino Rockets in der Quarantäne

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Grasshoppers gegen Xamax verschoben

Weil die Grasshoppers am Donnerstag wegen fünf positiv ausgefallener Coronavirus-Tests vom Kantonsarzt in Quarantäne geschickt wurden, verschob die Swiss Football League (SFL) das für den Freitag, 20. November, geplante Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax. Es soll am Montag, 7. Dezember, nachgeholt werden.

Gleichzeitig terminierte die SFL acht weitere nachzuholende Spiele der Challenge League neu. (abu/sda)

▪️📅 SFL setzt Nachtragsspiele der BCL an

▪️❌ Verschiebung und Neuansetzung GC-Xamax

— Swiss Football League (@News_SFL) November 13, 2020

Ticino Rockets in Quarantäne – drei Spiele verschoben

Wegen zweier positiv auf das Coronavirus getesteter Spieler hat der Tessiner Kantonsarzt für die Ticino Rockets bis am 19. November Quarantäne angeordnet. Die bis dahin angesetzten Partien in der Swiss League werden deshalb verschoben. Es betrifft dies die Partie vom Freitag gegen Sierre sowie die Spiele vom Sonntag (in Olten) und am kommenden Dienstag (gegen Kloten). Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch offen. (abu/sda)

#COVIDUpdate



Die @TicinoRockets sind wegen 2 positiven Fällen bis und mit 19. November in Quarantäne. 3 Spiele müssen verschoben werden.



— National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 13, 2020

Auch Trainer beherrschen Schwalben

Ghana siegt in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2:0 gegen den Sudan. St.Gallens Goalie Lawrence Ati-Zigi sah von der Ersatzbank aus, wie Swanseas André Ayew beide Treffer erzielte. Und vielleicht sah er auch die Flugeinlage von Sudans Nationaltrainer Hubert Velud, nachdem ihn der Schiedsrichter bei einer Meinungsverschiedenheit berührt hatte.

Bei den vielen weiteren Partien der Afrika-Cup-Qualifikation fiel mir beim 3:1-Sieg von Burkina Faso gegen Malawi besonders ein Gästespieler auf: Schumacher Kuwali, dessen Eltern wohl grosse Formel-1- oder Ferrari-Fans waren, als sie ihm 1996 einen Vornamen geben mussten. (ram)

Argentinien nur mit Heim-Remis gegen Paraguay

Die argentinische Nationalmannschaft ist auf ihrem Weg an die Fussball-WM 2022 in Katar erstmals leicht aus dem Tritt geraten. Gegen Paraguay kam die Mannschaft von Superstar Lionel Messi in Buenos Aires nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Gäste waren im Geisterspiel in der Bombonera durch einen verwandelten Foulpenalty von Angel Romero nach gut 20 Minuten in Führung gegangen. Vier Minuten vor der Pause glich Nicolas Gonzalez für die Albiceleste nach einem Corner per Kopf aus. Für den 22-jährigen Stürmer des VfB Stuttgart war es das erste Tor für die argentinische A-Nationalmannschaft. Obwohl Argentinien drückte und auf einen Ballbesitz von 68 Prozent kam, fiel nach der Pause kein Tor mehr. (ram/sda)

Schottland zurück auf der grossen Bühne

Schottland bestreitet erstmals seit 1998 eine Endrunde. Die Schotten setzten sich in Belgrad gegen Serbien wie schon im Barrage-Halbfinal gegen Israel nach Penaltyschiessen durch. Goalie David Marshall vom englischen Zweitligisten Derby County parierte den fünften Versuch der Serben, nachdem zuvor alle getroffen hatten.

Die Serben hatten sich dank einem Tor von Luka Jovic in der 90. Minute in die Verlängerung gerettet. Für die Schotten ist die Qualifikation umso schöner, weil sie im kommenden Sommer in Glasgow zwei Partien vor eigenem Anhang spielen können. Gruppengegner sind England, Tschechien und Kroatien. (ram/sda)

Nordmazedonien und Ungarn an EM

Nordmazedonien und Ungarn haben sich für die Europameisterschaft im kommenden Sommer qualifiziert. Nordmazedonien schlug in der Barrage Georgien 1:0 (siehe unten), Ungarn gewann dank einem Schlussspurt gegen Island mit 2:1.

Ungarn, das die EM-Hammergruppe mit Frankreich, Deutschland und Portugal komplettiert, machte in den letzten Minuten aus einem 0:1 ein 2:1. Loic Nego (88.) und Dominik Szoboszlai (92.) gelangen die entscheidenden Toren in Budapest. Zuvor waren die Ungarn lange Zeit vergeblich dem Rückstand hinterher gerannt. Diesen hatte Goalie Peter Gulasci in der 11. Minute mit einem Fehlgriff verursacht. Der Keeper von Leipzig liess bei einem Freistoss von Gylfi Sigurdsson den Ball zwischen den Händen durchgleiten.



Ungarn - Island 2:1 (0:1)

Budapest. - SR Kuipers. - Tor: 11. Sigurdsson 0:1. 88. Nego 1:1. 92. Szoboszlai 2:1. - Bemerkungen: Ungarn ohne Kecskes (Lugano).​

England schlägt Irland in Testspiel 3:0

London. Tore: 18. Maguire 1:0. 31. Sancho 2:0. 55. Calvert-Lewin (Foulpenalty) 3:0.

U-21-Nati bezwingt Aserbaidschan

Die bereits für die EM qualifizierte Schweizer U21 kommt in der Qualifikation zum 9. Sieg im 9. Spiel. In der 91. Minute gelingt Filip Stojilkovic in Thun der 2:1-Siegtreffer gegen Aserbaidschan.

Nachdem sich die Mannschaft von Mauro Lustrinelli schon im Oktober souverän für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn qualifiziert hatte, wurde sie vom Aussenseiter wie schon im Hinspiel (1:0) gefordert. Aserbaidschan ging in der 22. Minute gegen den Spielverlauf in Führung. Die Schweizer kamen kurz nach der Pause durch Bastien Toma, der seit dieser Saison in Belgien für Genk spielt, zum Ausgleich. Der ehemalige Sittener stand nach einem Pfostenschuss von Andi Zeqiri richtig, um zum 1:1 einzuschieben. Als kaum mehr jemand mit dem Siegtor rechnete, gelang dem eingewechselten Aarauer Stojilkovic mit dem Kopf nach einer perfekten Flanke des St. Gallers Miro Muheim noch das 2:1.

Für eine perfekte Qualifikation fehlt noch ein Sieg beim stärksten Gruppengegner Frankreich, der im Hinspiel vor einem Jahr souverän mit 3:1 geschlagen worden ist. Am Samstagvormittag macht sich das Team auf den Weg in die Normandie nach Caen, wo am Montag um 21.00 Uhr angepfiffen wird.

Bild: keystone

Nordmazedonien qualifiziert sich für EM

Nordmazedonien hat sich erstmals für eine EM-Endrunde qualifiziert. Die Südosteuropäer setzten sich in der Barrage auswärts gegen Georgien mit 1:0 durch.

Goran Pandev schoss in der 56. Minute nach einer sehenswerten Kombination den einzigen Treffer im Duell der besten beiden Mannschaften aus der tiefsten Nations-League-Klasse. Pandev festigte mit dem historischen Treffer seinen aussergewöhnlichen Status in der Heimat: Der 37-jährige Stürmer, der seit 19 Jahren fast durchgehend in Italien spielt, ist Mazedoniens Rekord-Internationaler (114 Spiele) und bester Torschütze (36).

Nordmazedonien bekommt es an der EM in der Gruppe C mit der Niederlande, Österreich und der Ukraine zu tun.



Georgien - Nordmazedonien 0:1 (0:0)

Tiflis. - SR Taylor (ENG). - Tor: 56. Pandev 0:1.​

