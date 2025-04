Stan Wawrinka kommt zum ersten Sieg in diesem Jahr im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Der Waadtländer ringt beim Sandplatz-Event in Bukarest den Kasachen Timofej Skatow in drei Sätzen nieder.



Im fünften Anlauf klappte es endlich – wenn auch mit Hängen und Würgen. Das 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) stand nach 3 Stunden und 18 Minuten fest. Seis drum: Nach Erstrunden-Niederlagen beim Australian Open und bei den Turnieren in Montpellier, Rotterdam und Marseille kam Wawrinka in seiner ersten Partie als 40-Jähriger endlich zum ersten Erfolgserlebnis in dieser Saison. Geburtstag feierte er am vergangenen Freitag. Die sieglose Zeit hatte im vergangenen Oktober begonnen, nach einem Auftakterfolg bei den Swiss Indoors in Basel gegen den Franzosen Adrian Mannarino.



Wawrinka hätte sich den Gang über die volle Distanz allerdings ersparen können. Im zweiten Satz gab er vorerst eine 3:0-Führung preis und liess beim Stand von 6:5 bei Aufschlag Skatow drei erste Matchbälle in Folge ungenutzt. Im entscheidenden Umgang behielt er im Tiebreak das bessere Ende für sich, nachdem er zuvor zweimal einen Serviceverlust wettgemacht hatte.



Nächster Gegner Wawrinkas ist der als Nummer 2 eingestufte Spanier Pedro Martinez. Die bisher einzige Partie gegen die gegenwärtige Nummer 47 der Weltrangliste liegt schon fünf Jahre zurück. In Acapulco in Mexiko hatte sich der Schweizer in zwei Sätzen durchgesetzt. (nih/sda)

