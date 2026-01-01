Eismeister Zaugg

Das sind die auffälligsten Spieler der Liga – Rang 20 bis 11

Welcher Eishockey-Spieler hat in der National League in dieser Saison bisher die meisten Spuren hinterlassen? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.

Wer sind die Besten? Diese Frage ist nie zu beantworten. Auch nicht durch die Statistik. Diese Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar unumstössliche Wahrheit. Sie ist vielmehr eine Einladung zur Diskussion, zum Widerspruch. Denn genau davon lebt ja das Eishockey als wichtiger Teil unserer Unterhaltungs- und Erregungs-Industrie: von Emotionen, Meinungen, Polemik – und von Spielern, die mehr sind als blosse Namen in den Statistiken.

Diese Saison sind bisher 404 Feldspieler und 31 Torhüter eingesetzt worden. Aufmerksamkeit ist da eine knappe Ressource. Jede Partie, jede Linie, jede Rolle bringt neue Geschichten hervor – grosse und kleine, laute und leise. Aus dieser Fülle eine Top-50-Liste zu erstellen, bedeutet deshalb nicht, die objektiv «besten» Spieler zu küren, sondern ein paar hervorzuheben, die auffallen, überraschen, prägen oder alle Erwartungen übertroffen und ein Maximum aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Und Spuren und Erinnerungen hinterlassen.

20 David Sklenicka 🇨🇿

Verteidiger (29), Zug

Am richtigen Ort, in der richtigen Rolle.

Er musste sich letzte Saison mit 26 Punkten begnügen. Aber mindestens 40 waren erwartet worden und so liess ihn Lausannes Sportdirektor John Fust ziehen. Nun übertrifft er in Zug alle Erwartungen: Er geht als Zugs mit grossem Abstand produktivster Verteidiger in die Spengler-Cup-Pause und auch seine Plus/Minus-Bilanz ist eine formidable. Mit gleich drei Spielkameraden aus seiner tschechischen Heimat (und einem aus der wesensverwandten aus der Slowakei) fühlt er sich in Zug sichtlich wohl und Ende Oktober hat Sportchef Reto Kläy den Vertrag vorzeitig gleich bis 2028 verlängert. In Zug ist er am richtigen Ort angelangt und hat als Verteidigungsminister die richtige Rolle bekommen.

19 André Petersson 🇸🇪

Stürmer (35), Langnau

Ein «Kaisertransfer», geboren im sommerlichen Notfall.

Der finnische Stürmer Aleksi Saarela musste im letzten Sommer in seinem Heimatland ins Militär einrücken. Deshalb ist sein Vertrag mit den SCL Tigers aufgelöst worden und Sportchef Pascal Müller hat André Petersson als Ersatz verpflichtet. Der Schwede ist dank einer explosiven Beschleunigung und Schlauheit teuflisch torgefährlich, kann aus dem Nichts heraus mit einem Pass Torchancen kreieren oder Tore erzielen. Und an einem guten Abend ist er der perfekte Konterstürmer. Obwohl er die vier ersten Partien verletzungshalber verpasst hatte (Rippenbruch nach einem Zusammenstoss mit Bastian Guggenheim im Training), geht er als Team-Topskorer und einer der besten Liga-Torschützen in die Spengler-Cup-Pause. Sein Vertrag ist bereits um ein weiteres Jahr vorzeitig verlängert worden.

18 Grégory Hofmann 🇨🇭

Stürmer (33), Zug

Wieder gut genug, um Zug meisterlich zu machen.

Er hat die Prise Unbeschwertheit und Unberechenbarkeit in seinem Spiel wieder gefunden, die er in den letzten 3 Jahren verloren hatte und die ihn einst in Lugano zu einem 30-Tore- und 50-Punkte-Skorer gemacht hatte. Er ist endlich wieder einer der schnellsten, explosivsten und treffsichersten Schweizer Flügel und an einem guten Abend ist er sogar der beste von allen und so gut wie noch nie seit seiner Rückkehr aus der NHL vor fünf Jahren. Der zweifache WM-Silberheld ist wieder gut genug, um in entscheidenden Spielen die Differenz und Zug meisterlich zu machen. Um wieder meisterlich zu werden, braucht Zug den wahren, den besten Grégory Hofmann.

17 Jérôme Bachofner 🇨🇭

Stürmer (29), Langnau

Auf der Suche nach verlorener Magie fündig geworden.

Seit er im Herbst 2018 bei den ZSC Lions schier unaufhaltsam durch die gegnerischen Verteidigungen gestürmt war, in den ersten 13 Partien 6 Tore und 4 Assists gebucht hatte und ins Ehrengewand des Topskorers schlüpfen durfte, hat er die Erwartungen nie mehr erfüllt. Nach vier mässigen Jahren in Zürich und Zug und zwei miserablen in Biel (94 Spiele/14 Punkte) stand seine Karriere im letzten Sommer auf der Kippe. Weil die Langnauer nach einem günstigen Stürmer suchten, hat er im letzten Moment eine letzte Chance bekommen – und sie genützt. Die Langnauer wären schon mit 20 Punkten und 5 Toren aus der ganzen Saison überglücklich gewesen. Nun ist er bereits nach 30 Spielen bei 9 Treffern und 15 Punkten angelangt und hat sich als bissiger Schillerfalter und schlauer Forechecker bestens ins System integriert und mit seiner unkomplizierten Art ist er im Team wohlgelitten. Am 24. November ist sein Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert worden. Er ist in Langnau am Ort seiner Bestimmung angelangt.

16 Romain Loeffel 🇨🇭

Verteidiger (34), Bern

Die Kunst des ersten Passes.

Was wäre der SCB ohne Romain Loeffel? Nun ja, wahrscheinlich wäre die Krise des Herbstes mit dem Absturz auf den zweitletzten Platz nicht schlimmer. Aber es gäbe weniger Hoffnung. Im letzten Playoff-Spiel gegen Gottéron hatte er eine Gehirnerschütterung erwischt und im Sommer stand seine Karriere zeitweise auf der Kippe. Erst am 2. November gegen die ZSC Lions kehrte er ins Team zurück und geht nach nur 18 Partien bereits als punktbester SCB-Verteidiger in die Spengler-Cup-Pause. Der WM-Silberheld von 2024 ist einer der kreativsten Angriffsauslöser und schlausten Weitschützen an der blauen Linie mit Schweizer Pass und seit seiner Rückkehr hat der SCB berechtigte Hoffnungen auf ein versöhnliches Saisonfinale.

15 Malte Strömwall 🇸🇪

Stürmer (31), Rapperswil-Jona

Die Antwort der Lakers auf Denis Malgin.

Der neue Roman Cervenka ist er zwar auch in seiner zweiten Saison bei den Lakers nicht. Aber das hat auch niemand von ihm erwartet. Der Schwede ist weder so charismatisch noch so komplett wie der tschechische Weltklassespieler. Aber als teuflisch schneller Läufer, Dribbler und Vollstrecker erreicht er immerhin offensiv eine ähnliche Wirkung und dominiert auf den Aussenbahnen als Spielmacher und Vollstrecker das Spiel wie ein Mittelstürmer und an einem magischen Abend – und solche Abende hat es in dieser Saison schon viele gegeben – mahnt er ein wenig an Denis Malgin. Die Lakers sind sein 10. Arbeitgeber in den letzten 11 Jahren und die National League die 7. Liga. Ein solcher Hockey-Lebenslauf signalisiert viel Erfahrung und eine gewisse Unerschütterlichkeit. Auch das macht ihn zu einem starken Führungsspieler in einem Team, das bisher alle Erwartungen weit übertroffen hat.