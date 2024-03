Gregor Kobel verlässt das Camp des Nationalteams in La Manga wieder. Der angeschlagene Goalie von Borussia Dortmund soll nach Absprache zwischen Klub und dem SFV keine Risiken eingehen.



Der 26-Jährige, der am Sonntag das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt verpasst hatte, begab sich nach seiner Ankunft in Spanien sogleich in medizinische Untersuchungen. Die Behandlung wird nun in Dortmund fortgeführt. Der BVB trifft am Samstag, 30. März, in der Liga auf Bayern München. In der Champions League steht das Viertelfinal-Duell gegen Atlético Madrid bevor.



Angeschlagen ist auch Verteidiger Ulisses Garcia. Der Marseille-Legionär absolvierte in La Manga bisher ein Sonderprogramm. (abu/sda)

Bild: keystone