🚨 FIN DE SAISON POUR DENIS ZAKARIA !



Notre milieu de terrain suisse s'est blessé aux ischios et manquera les trois derniers matchs de Ligue 1. 🤕



Il pourrait même manquer l'Euro 2024 avec la Nati 🇨🇭...

Mittelfeldspielerfällt für die letzten Meisterschaftsspiele deraus. Damit ist auch seine Teilnahme an der EM in Gefahr.Schlechte Nachrichten für den Nationalcoach Murat Yakin: Der 54-fache Internationale Denis Zakaria hat sich im Training amverletzt. Wie der Ligue-1-Verein auf X bekannt gab, wird der 27-Jährige in den verbleibenden drei Partien der Meisterschaft nicht zur Verfügung stehen. Damit droht Zakaria auch für die EM in Deutschland, die für die Schweiz am 15. Juni in Köln gegen Ungarn beginnt, auszufallen. «Seine Teilnahme an der Euro ist gefährdet», urteilte Monacos österreichischer Trainer Adi Hütter. (abu/sda)