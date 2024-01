Der FC Basel kommt im prestigeträchtigen Testspiel gegen Bayern München im St. Jakob-Park zu einem 1:1. Zum ersten Mal seit dem Halbfinal in der Conference League gegen die Fiorentina im letzten Mai war das Stadion mit 36'000 Zuschauern ausverkauft.



Die Basler gingen nach der Pause durch den in der Super League noch torlosen 19-jährigen Argentinier Juan Gauto in Führung. Den Ausgleich erzielte der ein Jahr jüngere Noel Aseko, kurz nachdem Starstürmer Harry Kane das Feld Mitte der zweiten Halbzeit verlassen hatte.



In einem zweiten Test zwischen Super League und Bundesliga setzte sich Leipzig in Südspanien gegen St. Gallen durch. Der Österreicher Xaver Schlager traf in der 3. Minute zum 1:0-Sieg. (sda)

Bild: keystone