Nach seinem 2. Platz vor einem Jahr triumphierte der Kenianer Boniface Kibiwott beim traditionsreichen Strassenlauf Course de l'Escalade in Genf. Der Sieger von 2021 setzte sich in 20:51 Minuten durch. Bester Schweizer war der Genfer Morgan Le Guen als Sechster, Tadesse Abraham und Julien Wanders klassierten sich in den Rängen 9 respektive 12.



Bei den Frauen holte sich die Äthiopierin Gotytom Gebreslase den Sieg in 23:23 Minuten. Die Walliserin Oria Liaci lief auf den 8. Platz. (nih/sda)

Bild: keystone