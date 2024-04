Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli und Nina Brunner surft beim Elite16-Turnier der Pro Tour im mexikanischen Tepic weiter auf der Erfolgswelle und steht im Final.



Die 31-jährige Schwyzerin Hüberli und die drei Jahre jüngere Zugerin Brunner zogen beim Event der höchsten Kategorie mit den 16 weltbesten Teams höchst souverän ins Endspiel ein. In diesem treffen sie in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit auf das niederländische Duo Katja Stam/Raïsa Schoon.



Nach den drei ungefährdeten Siegen in den Gruppenspielen blieben die Innerschweizerinnen auch in der K.o.-Phase ohne Satzverlust. Zunächst setzten sie sich im Viertelfinal gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 21:15 und 21:19 durch. Danach liessen die zweifachen Europameisterinnen und letztjährigen WM-Fünften, die seit mehr als sieben Jahren ein starkes Team bilden, im Halbfinal auch den Brasilianerinnen Carolina Salgado/Barbara Seixas (21:17, 21:17) keine Chance.



Mit dem Vorstoss in den Final kommen Hüberli und Brunner auch ihrem grossen Ziel näher. Die Innerschweizerinnen sammeln in Mexiko wichtige Punkte in der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024. Von den drei starken Schweizer Beachvolleyball-Duos Hüberli/Brunner, Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré können nur deren zwei nach Paris. Für das Olympia-Ranking zählen die besten zwölf Turniere zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 10. Juni 2024. (con/sda)

Bild: keystone