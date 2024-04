Rafael Nadal feiert beim ATP-500-Turnier in Barcelona ein beeindruckendes Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause. Der 37-jährige Spanier besiegt in der ersten Runde den Italiener Flavio Cobolli 6:2, 6:3.



Nadal, durch seine langen Verletzungspausen in der Weltrangliste auf Platz 644 abgerutscht, brauchte gegen den an Position 62 liegenden Cobolli keine Anlaufzeit. Er nahm dem 21-Jährigen im ersten Satz gleich zwei Aufschlagspiele ab und gab sich bei eigenem Service keine Blösse.



Auch im zweiten Satz spielte der 22-fache Grand-Slam-Sieger seine immense Erfahrung aus und zeigte dem jungen Cobolli die Grenzen auf. Nach nur 85 Minuten verwertete Nadal seinen zweiten Matchball. Für den Spanier war es das erste Spiel seit der im Januar bei der Viertelfinalniederlage in Brisbane erlittenen Hüftverletzung.



Auf dem Weg zum 13. Turniersieg beim Sandplatzklassiker in Barcelona trifft Nadal in der zweiten Runde auf den als Nummer 4 gesetzten Australier Alex De Minaur.



Bereits ausgeschieden ist Andrej Rublew. Der als Nummer 2 gesetzte Russe unterlag in der zweiten Runde dem Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 87) 4:6, 6:7 (6:8). (sda/kat)

