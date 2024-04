Am BMX-Weltcupfinal in Tulsa (USA) wird Leader Cedric Butti auf der Zielgeraden abgefangen. Weil der Thurgauer Butti nach Rang 3 am Samstag tags darauf im Halbfinal ausschied und sein Konkurrent Izaac Kennedy den 2. Platz belegte, totalisierte der Australier in der Gesamtwertung letztlich 23 Zähler mehr als der Schweizer. Die Differenz ist gering, 23 Zähler werden jeweils für einen 49. Rang vergeben. (abu/sda)

Bild: keystone