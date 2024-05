Endlich ist King Charles ein Tampon! So reagiert das Netz auf sein Porträt

Mehr «Leben»

Der König ist in ganz Blut getaucht. Nur Gesicht und Hände sind sauber. Ausgerechnet die Hände. Reingewachsen von was? Der Schuld einer kolonialen Vergangenheit? Und was macht der Monarchfalter über seinen rechten Schulter? 2002 besuchte der naturliebende Charles ein Schmetterlingsreservat in Mexiko, das sich besonders dem Schutz der geflügelten Monarchen verschrieben hatte. Dass jetzt über der Schulter des im Blut schier ertrinkenden Königs ein freier kleiner Falter flattert, kann als innerste Sehnsucht von Charles gelesen werden. Oder auch nicht.

Denn naheliegender als grosse monarchische Symbolik (allein die Farbe Purpur ist die königlichste Farbe überhaupt) ist den Betrachterinnen und Betrachtern von Charles' erstem offziellen Porträt seit der Krönung – der sprichwörtliche Tampon und anderer Spass.

Charles trägt auf seinem Porträt von Jonathan Yeo übrigens die Uniform der Welsh Guards und stützt sich auf ein Schwert. Bild: keystone

Wir erinnern uns: 1993 veröffentlicht der «Sunday Mirror» folgenden Ausschnitt aus einem illegal aufgezeichneten Telefongespräch zwischen Charles und Camilla:

Charles: «Oh, hör auf! Ich möchte alles von dir spüren und hoch und runter und in dich hinein und aus dir heraus ...»

Camilla: «Oh!»

Charles: «Besonders innen und aussen.»

Camilla: «Oh, das ist genau das, was ich im Moment brauche.»

Charles: «Ist es das? Oh, Gott. Ich werde einfach in deiner Hose leben oder so. Das wäre doch viel einfacher!»

Camilla: «In was willst du dich verwandeln, in einen Schlüpfer? Oh, du wirst als ein Paar Unterhosen zurückkommen!»

Charles: «Oder, Gott behüte, als ein Tampax. Das wäre mein Glück!»

Camilla: «Du bist ein Vollidiot! Oh, was für eine wunderbare Idee.»



Gemalt hat das Porträt der 53-jährige britische Künstler Yonathan Yeo, es ist nicht sein erstes Porträt, die meisten entstehen auf Auftrag seiner Modelle. Nur 2007 nicht. Da collagierte er George W. Bush aus lauter hautfarbigen Schnipseln aus Pornomagazinen zusammen.

Bei Charles lief alles ganz manierlich ab, die beiden trafen sich seit 2020 viermal zu längeren Sitzungen, das Bild war nämlich nicht als Königsporträt gedacht, sondern als Gabe für die Gilde der Lackierer (ähnlich unseren Zünften), der Charles seit 1970 angehört.

Schon die Queen liess sich immer wieder porträtieren, als stellare junge Schönheit, als Regentin in militaristischen Mänteln und Posen (von Pietro Annigoni), als relaxte Frau mit Corgie im Schoss, als alte Frau, deren Gesicht zerfurchter Erde gleicht (von Lucian Freud), als surreale Dekonstruktion (von Justin Mortimer).

Porträt der Queen aus den 50er-Jahren von Pietro Annigoni. Bild: www.imago-images.de

Bild: www.imago-images.de

Das Credo der Queen: Sie liess den Künstlern ihre Freiheit. War das Porträt vollendet, so äusserte sie sich nicht dazu und die Bilder wurden in Ehren gehalten. Mal hatte der Hof einen Künstler angefragt, mal hatte ein Künstler bei Hof um die Gelegenheit, die Queen zu malen, gebeten. Die Resultate waren in der Öffentlichkeit so umstritten und heiss diskutiert wie das jährliche offizielle Foto der Queen.

Doch nichts hatte je das Tor zur Hölle derart gründlich aufgestossen wie The Red King. Logisch, dass da einige auch an die Bluthochzeit («The Red Wedding» aus «Game of Thrones» denken müssen.

Und weiter gehts mit Monsterassoziationen zwischen Vampiren, «Ghostbusters» und Satanismus.

Tatsächlich ist King Charles III. ungefähr 18 Generationen rückwärts mit dem rumänischen Herrscher Vlad III. Draculea verwandt. Vlad «der Pfähler» war als besonders finsterer Fürst bekannt, der nicht selten auch zu Strafen griff, die Kannibalismus beinhalteten: Aus einer Schar Fahrenden wählte er einige aus, liess sie braten, zwang Mütter, ihre Kinder zu essen und Männer die Brüste ihrer Frauen. Vierhundert Jahre später verewigte der irische Schriftsteller Bram Stoker ihn als «Dracula» und machte ihn zum Vater aller Vampire.

Und hier der ganze lustige Rest der Reaktionen: