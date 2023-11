The moment that won Fluminense the Copa Libertadores!



Der brasilianische Clubaus Rio de Janeiro gewinnt erstmals die. Der Traditionsverein besiegte im Final der südamerikanischen Ausgabe der europäischen Champions League im Maracanã-Stadion von Rio den argentinischen Clubaus Buenos Airessicherte Fluminense per Volley in der 99. Minute den Titel. Der Stürmer erhielt nach seinem übertriebenen Jubel die Gelb-Rote Karte.Der Argentinier German Cano hatte das Team aus Rio in der 36. Minute in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel intensiver. Luis Advincula glich in der 72. Minute mit einem sehenswerten Treffer für Boca aus.