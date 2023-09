Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Der FC St. Gallen muss mehrere Wochen ohne seinen Captain Lukas Görtler auskommen. Der 29-jährige Deutsche verletzte sich bereits Ende August im Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich am linken Fuss. Untersuchungen ergaben eine starke Prellung sowie eine Zerrung der Bänder im linken Sprunggelenk. Am Dienstag wurde der Mittelfeldspieler operiert, er fällt bis auf Weiteres aus. (kat/sda)

Olympique Marseille trennt sich von Trainer Marcelino . Der Entscheidung sollen Drohungen der Fanszene gegen das Management des französischen Traditionsklubs bei einem Treffen zu Wochenbeginn vorangegangen sein. Der Verein beklagte in einer Mitteilung eine «bedauerliche» Situation, Marcelino und seinem Team sei es nicht möglich, ihre Arbeit weiterzuführen. Die Entscheidung habe keine sportlichen Gründe. Marcelino betreute Marseille erst seit Juni, aktuell ist «OM» Vierter der Ligue 1 mit zwei Siegen und drei Unentschieden. Der Einzug in die Champions League gelang nach dem Aus gegen Panathinaikos Athen in der 3. Qualifikationsrunde nicht. (kat/sda/apa)

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft unterliegt an der EM im italienischen Alghero der Türkei mit 4:7. Nach dem Startsieg über Rumänien misslang das zweite Gruppenspiel der Titelverteidiger. Auf den frühen Rückstand konnte die Schweiz zwar noch reagieren, doch die 1:4-Hypothek nach dem ersten Drittel konnte nie ganz wettgemacht werden. Als Torschützen zeichneten sich Noel Ott und Glenn Hodel mit je zwei Treffern aus. Im dritten Gruppenspiel am Donnerstag stehen die Schweizer gegen Aserbaidschan unter Siegzwang, um die Viertelfinals zu erreichen. (kat/sda)

Radprofi Nathan van Hooydonck , im Juli noch Helfer beim zweiten Tour-de-France-Sieg von Jonas Vingegaard, muss wegen einer Herzmuskelanomalie seine Karriere beenden. Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Woche einen Verkehrsunfall verursacht, als er sich hinter dem Steuer unwohl gefühlt hatte und anschliessend reanimiert werden musste. Inzwischen konnte der Belgier das Krankenhaus wieder verlassen, ihm wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt. «Mir ist klar, dass ich unglaubliches Glück hatte», sagte Van Hooydonck. «Es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn ich nicht so schnell gute Hilfe bekommen hätte. Mir geht es jetzt gut, aber ich muss immer noch damit klarkommen, dass dies das Ende meiner beruflichen Laufbahn bedeutet.» (kat/sda/dpa)

Stefan Küng zieht sich beim Sturz im EM-Zeitfahren im niederländischen Emmen mehrere Verletzungen zu. Der 29-jährige Ostschweizer erleidet nach Abklärungen vor Ort eine Hirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und Frakturen an der Hand. Sein Allgemeinzustand ist gemäss Verbandsmeldung «den Umständen entsprechend gut», Küng konnte bereits mit seiner Familie telefonieren. Eine Operation war vorerst nicht nötig, jedoch folgen nach der Rückkehr in die Schweiz weitere Abklärungen. Der zweimalige Europameister, der gemäss Zwischenzeiten auf Medaillenkurs war, blieb kurz vor Schluss an einem Absperrgitter hängen und stürzte. Das Ziel erreichte Küng blutend und mit einem zerbrochenen Helm als Elfter. (kat/sda)

kassierte seinen ersten Platzverweis seit seinem Wechsel in die USA im Februar 2022. Der Basler flog in der Major League Soccer (MLS) bei der 0:3-Niederlage vonin Columbus nach einem überharten Tackling in der 67. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er bereits kurz vor der Pause nach einem ersten groben Foul verwarnt worden war.Chicago ist nun seit sechs Spielen ohne Sieg, davon resultieren fünf Niederlagen. In den letzten 493 Spielminuten ist dem Team des Schweizer Internatonalen in der Liga kein Tor mehr gelungen, das sind mehr als fünf Spiele. Shaqiri hat sein letztes Tor in der MLS Mitte Juli erzielt. Als Elfter der Eastern Conference beträgt Chicagos Rückstand auf den letzten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs (ab 25. Oktober) berechtigt, bei noch fünf ausstehenden Spielen drei Punkte. (abu/sda)

Replay of Xherdan Shaqiri Red Card vs Columbus Crew #cf97 pic.twitter.com/KWdZbifp3T

Simone Biles kehrt an den Ort zurück, an dem ihre rekordverdächtige Dominanz im Kunstturnen begann. Die viermalige Olympiasiegerin steht im Aufgebot der USA für die WM in Antwerpen , die am 30. September beginnt. Biles wird knapp zwei Monate nach ihrem gelungenen Comeback nach zweijähriger Wettkampfpause ihre sechsten Weltmeisterschaften bestreiten, was einen Rekord für eine amerikanische Turnerin darstellt. Für die 26-Jährige ist die Rückkehr in die belgische Hafenstadt etwas Besonderes: Als 16-Jährige hatte sie dort vor zehn Jahren den ersten von fünf WM-Titeln im Mehrkampf gewonnen. (abu/sda)

Dasverliert in der neusteneinen Platz. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach dem Unentschieden gegen Kosovo (2:2) und dem Sieg gegen Andorra (3:0) in der EM-Qualifikation neu den 14. Platz. Direkt dahinter folgt EM-Gastgeber. An der Spitze bleibt Weltmeistervorund. (abu/sda)

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit. Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

Genf-Servette verpflichtet Ausländer Nummer sieben. Der Finne Henrik Haapala stösst vorerst mit einem Vertrag bis zum 24. Oktober zum Schweizer Meister. Haapala spielte in der vergangenen Saison bei Ilves Tampere und kam in der Qualifikationsphase auf 47 Punkte aus 47 Partien. Der 29-Jährige stand schon einmal bei einem Schweizer Klub unter Vertrag. 2018/19 verzeichnete er beim HC Lugano in 21 Spielen 15 Punkte. (abu/sda)

