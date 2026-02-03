Alex Vogel beschert der Schweiz in der Türkei die erste Schweizer Goldmedaille an einer Bahn-EM seit zehn Jahren.
Vogel, am Montag bereits Silbermedaillengewinner mit dem Vierer, triumphierte an den Titelkämpfen in Konya im Scratch. Es handelt sich um den ersten EM-Triumph für die Schweiz seit zehn Jahren und den dritten Medaillengewinn in Konya. Das Schweizer Nationalteam präsentierte sich somit auch am dritten Wettkampftag in hervorragender Verfassung. Am Sonntag war Aline Seitz im Scratch Zweite geworden.
Vogel setzte sich im Duell mit dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Sawekin durch. Zuvor hatten sich die beiden einen Rundenvorsprung erkämpft. (hkl/sda)
Vogel, am Montag bereits Silbermedaillengewinner mit dem Vierer, triumphierte an den Titelkämpfen in Konya im Scratch. Es handelt sich um den ersten EM-Triumph für die Schweiz seit zehn Jahren und den dritten Medaillengewinn in Konya. Das Schweizer Nationalteam präsentierte sich somit auch am dritten Wettkampftag in hervorragender Verfassung. Am Sonntag war Aline Seitz im Scratch Zweite geworden.
Vogel setzte sich im Duell mit dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Sawekin durch. Zuvor hatten sich die beiden einen Rundenvorsprung erkämpft. (hkl/sda)