Die Houston Rockets mit Clint Capela gewannen in der NBA am Freitagabend Ortszeit mit 111:104 gegen die Detroit Pistons. Für den aktuellen Tabellenführer der Eastern Conference war es die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie.
Entscheidend auf Seiten der Rockets war Kevin Durant. Der US-Amerikaner erzielte 32 Punkte – mit Abstand die meisten, die einem Spieler in der Partie gelangen. Capela wurde während 16 Minuten eingesetzt. In dieser Zeit erzielte der Genfer fünf Punkte, es gelangen im neun Rebounds. (ram/sda)
