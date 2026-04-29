Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma) hat beim Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai einige Hauptkonkurrenten weniger. Denn sowohl der Portugiese Joao Almeida (UAE) als auch der Spanier Mikel Landa (Soudal) haben für die diesjährige Auflage abgesagt. Almeida war 2023, Landa das Jahr davor Gesamtdritter bei der ersten Grand Tour des Jahres.
Bei Almeida, dem Sieger der letztjährigen Tour de Suisse, waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. (abu/sda/apa)
Bei Almeida, dem Sieger der letztjährigen Tour de Suisse, waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. (abu/sda/apa)