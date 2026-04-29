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Sportnews-Ticker: Almeida und Landa verpassen Giro d'Italia

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Almeida und Landa verpassen Giro d'Italia +++ FIFA erhöht die Prämien an der WM

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.04.2026, 12:5229.04.2026, 12:52
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Almeida und Landa sagen Giro d'Italia ab
Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma) hat beim Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai einige Hauptkonkurrenten weniger. Denn sowohl der Portugiese Joao Almeida (UAE) als auch der Spanier Mikel Landa (Soudal) haben für die diesjährige Auflage abgesagt. Almeida war 2023, Landa das Jahr davor Gesamtdritter bei der ersten Grand Tour des Jahres.

Bei Almeida, dem Sieger der letztjährigen Tour de Suisse, waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. (abu/sda/apa)

FIFA erhöht Prämien für die WM
Der Fussball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik mehrerer Turnierteilnehmer erhöht. Insgesamt werden 871 Millionen Dollar (688 Millionen Franken) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied. Zuvor hatte die FIFA 727 Millionen vorgesehen.

Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen). Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. (abu/sda/dpa)

San Antonio Spurs eine Runde weiter
Die San Antonio Spurs sind als zweites NBA-Team in die nächste Runde der Playoffs eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten sich die Spurs dank eines 114:95-Erfolgs den notwendigen vierten Sieg.

Zuvor hatten die Boston Celtics die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinal der Eastern Conference verpasst. In Boston verloren die Gastgeber 97:113 gegen die Philadelphia 76ers – obwohl sie nach drei Vierteln der Partie noch 86:85 geführt hatten. (abu/Sda)
Bichsel und die Stars verlieren erneut
Lian Bichsel und die Dallas Stars verlieren in den Playoff-Achtelfinals der NHL zuhause gegen Minnesota Wild 2:4. In der Best-of-7-Serie führt Minnesota damit 3:2. Bei der Niederlage der Stars in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit gelang dem Solothurner Verteidiger Bichsel kein Skorerpunkt. Für die Tore der Stars sorgten Miro Heiskanen und Jason Robertson. Beide trafen je einmal und fungierten einmal als Assistgeber.

Dank des Treffers von Robertson verkürzten die Stars etwas mehr als drei Minuten vor Schluss nochmals auf 2:3, ehe Kirill Kaprissow für Minnesota zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels das letzte Tor der Partie erzielte und ins leere Tor der Stars traf. (abu/sda)
Wawrinka 2026 auf Sand weiter ohne Sieg
Stan Wawrinka (ATP 106) wartet 2026 weiterhin auf seinen ersten Erfolg auf Sand. Der Waadtländer schied am Dienstag am Challenger-Turnier in Aix-en-Provence bereits in der ersten Runde aus.

Wawrinka unterlag als Vorjahresfinalist dem formstarken Österreicher Sebastian Ofner (ATP 83) 3:6, 4:6. Durch den Verlust von 90 Punkten rutscht der seit dem 23. Februar sieglose Achtelfinalist des diesjährigen Australian Open in der Weltrangliste aus den Top 120. (nih/sda)
Franzose Godon Prolog-Sieger – Schmid Vierter, Pogacar Fünfter
Der Franzose Dorian Godon ist der Gewinner des Prologs zum Auftakt der 79. Tour de Romandie in Villars-sur-Glâne. Mauro Schmid überzeugt als Vierter vor Tadej Pogacar. Schneller als der slowenische Dominator waren neben Godon und Schmid auch der zweitplatzierte Portugiese Ivo Oliveira und der zeitgleiche Schwede Jakob Söderqvist.

Der 29-jährige Godon vom Team Ineos Grenadiers war auf den 3,2 km mit Start und Ziel in Villars-sur-Glâne sechs Sekunden schneller als Oliveira und Söderqvist. Eine weitere Sekunde dahinter verwies Schmid Pogacar auf den 5. Platz. Zweitbester Schweizer war Yannis Voisard im 11. Rang. (nih/sda)

Militão fehlt Brasilien an der WM
Brasilien muss im Sommer an der WM in Kanada, Mexiko und den USA ohne Innenverteidiger Eder Militão auskommen. Der 28-Jährige von Real Madrid fällt nach einer Operation monatelang aus.

Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Jacques Cornu ist gestorben
Der Schweizer Motorradrennfahrer Jacques Cornu ist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dies bestätigt seine Familie gegenüber der Tageszeitung ArcInfo.

Der Neuenburger prägte den Motorsport vor allem in den 1980er-Jahren. Als Privatfahrer gestartet, machte er früh mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, etwa mit dem 2. Rang 1984 in Assen. Ab 1985 fuhr er als Werksfahrer und etablierte sich in der Weltspitze. Cornu gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse und stand insgesamt 21 Mal auf dem Podium. (abu/sda)


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