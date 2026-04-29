THE DUCKS WIN GAME 4 AFTER A LENGTHY REVIEW pic.twitter.com/sRnrogrXez — Sportsnet (@Sportsnet) April 27, 2026

Die Anaheim Ducks gewinnen in der 1. Runde der Stanley-Cup-Playoffs das vierte Spiel und führen gegen die Edmonton Oilers nun mit 3:1. Das entscheidende Tor von Ryan Poehling in der Verlängerung war aber eine mehr als nur knappe Entscheidung. Der Puck war wohl wenige Millimeter hinter der Linie. Was meinst du?