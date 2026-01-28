bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Beim SC Bern ist dank Heinz Ehlers der Meistertitel möglich

Head Coach Heinz Ehlers (SCB) waehrend dem Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern, am Samstag, 17. Januar 2026, in der Swiss Life Arena in Zuerich.(Keystone/Manuel G ...
Heinz Ehlers bringt den SC Bern auf Kurs.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Heinz ist doch noch der bessere Ehlers – der SCB auf Meisterkurs?

Heinz Ehlers hat das Chaos in Bern geordnet und steht nun ungefähr dort wo sein Vorgänger Jussi Tappola im letzten Frühjahr nach sechs Viertelfinal-Partien gegen Gottéron war: Vor dem Halbfinaleinzug.
28.01.2026, 13:0728.01.2026, 13:07
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Nun gut, von einem Halbfinal zu reden, mag etwas übertrieben sein. Aber der Chronist hat kein Marihuana geraucht. Er hat mit nüchternem Verstand nachgedacht.

Der SCB hat soeben zum vierten Mal in Serie gewonnen. Dreimal davon auswärts: 4:3 n. V. in Zürich, 2:0 in Rapperswil-Jona und nun 4:3 n. V. in Langnau. Dazwischen ein 3:1 auf eigenem Eis gegen Lausanne. Konkret: Den Titelverteidiger und Sieger der Champions League auswärts gebodigt und den Finalisten der zwei letzten Jahre im eigenen Stadion vom Eis gearbeitet. Das Play-In ist realistisch.

Die Highlights vom Sieg in Langnau.Video: YouTube/SC Bern

Die Wahrheit im Januar ist zwar oft der Irrtum in den Playoffs. Und doch: Wenn der SCB dazu in der Lage ist, die Titanen der Liga und den Erzrivalen zu bezwingen, dann sollte die Konkurrenz beunruhigt sein.

Mag sein, dass oben in den Büros der PostFinance Arena gezögert und gezaudert wird. Aber unten in der Kabine ist endlich Ordnung und Zuversicht eingekehrt. Heinz Ehlers hat die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Ordnung heisst in diesem Fall: Das Spiel ist strukturiert. Jeder weiss, was zu tun ist – oder weiss es meistens. Die klare Rollenverteilung führt nach und nach dazu, dass jeder – oder doch die meisten – immer mehr ihr bestes Hockey spielen. Ein gutes Beispiel ist der hüftsteife, aber schlaue und mit feinen Händen gesegnete Titan Hard Häman Aktell. Seit der «Gschtabi-Schwede» seine Rolle kennt, ist er auch ein erfolgreicher «Rückraumschütze» mit einem Treffer beim Sieg in Zürich und zwei beim Derby in Langnau.

Berns Hardy Haeman Aktell, Nils Rhyn, Miro Altonen, von links, jubeln beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem sc Bern, am Dienstag, 27. Januar 2026, in ...
Hard Häman Aktell (l.) ist gerade in Torlaune.Bild: keystone

Dieses jüngste Derby war eines der interessantesten der letzten Jahre. Selten war die Spielanlage beim SCB und den SCL Tigers so ähnlich. Defensive Absicherung, Sorge zur Scheibe tragen, präzise Pässe, die Fehlerquote tief halten, eine gute Balance zwischen offensivem Mut und defensiver Besonnenheit. Kurzum: Der SCB und Langnau spielen «Heinz-Ehlers-Hockey».

Langnaus Thierry Paterlini ist sozusagen ein Zauberlehrling des SCB-Trainers. Dass er nun gegen den von Heinz Ehlers gecoachten SCB dreimal hintereinander das Derby verloren hat, bestätigt diese Feststellung.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Der SCB-Sieg stand zwar nach dem 2:0 für Langnau auf dünnem Eis. Die Langnauer hatten Möglichkeiten, die Partie mit einem dritten Treffer zu entscheiden. Aber am Ende ist der SCB-Verlängerungssieg verdient. Weil die Stadtberner auch dann ruhig und gelassen blieben, als der Puck nicht ihren Weg gehen wollte (vor allem nach dem 0:2-Rückstand). Diese Ruhe und Gelassenheit haben einen einfachen Grund: Über vier Linien ist der SCB mit mehr Talent gesegnet als die Langnauer. Fehlendes Talent kann nur mit Leidenschaft kompensiert werden – und Leidenschaft führt zu mehr Hektik im Spiel.

Die SCL Tigers sind inzwischen eine taktische SCB-Kopie. Aber eben mit spielerisch unzulänglichen Mitteln und zuletzt vier Niederlagen in Serie: 3:4 n. P. in Lugano, 2:3 n. V. gegen Ajoie, 1:3 in Zug und 3:4 n. V. gegen den SCB. Das Play-In ist in Gefahr.

Analyse
Die Tigers kämpfen erneut um die Playoffs – jetzt folgen die Wochen der Wahrheit

Thierry Paterlini (50) und Heinz Ehlers (60) lehren nicht nur eine ganz ähnliche Hockey-Philosophie. Beide zeigen an der Bande kaum Emotionen und auch bei ihren Auftritten nach einem Spiel sind sie inzwischen erstaunlich ähnlich. Beide eher wortkarg, zurückhaltend mit Lob und Kritik, jeder Polemik abhold, mit Ausreden sparsam und mit einer gesunden Portion Selbstironie. Aber nach wie vor ist Heinz noch der bessere Ehlers.

Tigers Head Coach Thierry Paterlini, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem HC Genf-Servette, am Freitag, 16. Januar 2026, in der Emmental Versicherung ...
Thierry Paterlini ist der Zauberlehrling von Heinz Ehlers.Bild: keystone

Inzwischen gehört der SCB dank der vom Trainer wieder hergestellten Ordnung an einem guten Abend zu den drei besten Teams der Liga. Und die Frage ist berechtigt: Wo wäre der SCB mit zwei guten Schweizer Torhütern und sechs ausländischen Feldspielern? Wenn der Torhüter eine Ausländerlizenz beansprucht, hat jeder seiner Einsätze Umstellungen zur Folge. Ein Problem, das den SCB bereits in der dritten Saison (seit Herbst 2023) immer wieder aus der Spur bringt.

Oder ist der SCB am Ende gar auf Meisterkurs? Natürlich ist die Frage provokativ. Die Berner haben seit ihrer letzten Meisterfeier keine einzige Playoff-Serie mehr gewonnen. Aber inzwischen hat Heinz Ehlers das Team so geordnet, dass diese Frage auch deshalb berechtigt ist, weil mit Ausnahme von Davos keiner der Titanen regelmässig sein bestes Hockey spielt. Im anstehenden Titelkampf sind die Chancen für einen Aussenseiter so gross wie nie mehr seit 2019. Der SCB ist auch schon vom 8. Platz aus Meister geworden. Nun gibt es eine kleine Chance – aber es gibt diese Chance! – auf einen neuen Rekord: Meister vom 9. oder 10. Platz aus. Das schaffte in unserer Geschichte noch niemand.

Nochmals: Der SCB gar auf Meisterkurs? Die Frage ist inzwischen nicht mehr absurder, als wenn jemand im vergangenen Herbst gefragt hätte: Wann übernimmt Heinz Ehlers diesen SCB? Ist Jussi Tapola schon bald in Ambri? Wann dürfen wir Christian Dubé in Biel begrüssen?

Diese Saison gilt wie noch nie seit der Einführung der Playoffs (1986) im Allgemeinen und beim SCB im Besonderen im Guten wie im Polemischen: «On est jamais au bout des surprises!»

Eismeister Zaugg
Reiches, glückliches Ambri – Jussi Tapola kommt
  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die SCB-Trainer in diesem Jahrtausend
1 / 22
Die SCB-Trainer in diesem Jahrtausend

Der SC Bern ist mit 16 Meistertiteln einer der erfolgreichsten Eishockeyklubs der Schweiz. Das waren seine Trainer in diesem Jahrtausend.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Comedian Jimmy Kimmel hält emotionale Rede zur Pretti-Tötung – und bricht in Tränen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Für eigene Zwecke benutzt: Kassier von Fussballverein stiehlt einen sechsstelligen Betrag
Der Kassier des ESC Erstfeld hat einen sechsstelligen Betrag aus der Vereinskasse für eigene Zwecke benutzt. Erst nach anderthalb Jahren ist der Täter aufgeflogen.
173'000 Franken soll der Kassier vom ESC Erstfeld über eineinhalb Jahre für eigene Zwecke verwendet haben. Am 19. November des letzten Jahres sind dem Vereinsvorstand verschiedene Transaktionen aufgefallen, welche nicht zugeordnet werden konnten. Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung schreibt, benutzte der Kassier das Geld für «persönliche Zwecke».
Zur Story