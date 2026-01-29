Die Frauen bestreiten am Freitag die Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana nach nur einem Training. Die zweite Übungsfahrt musste wegen Arbeiten an der Piste abgesagt werden.
Vorerst hatten die Verantwortlichen den Beginn des zweiten Trainings um eine halbe Stunde verschoben, dann aber einsehen müssen, dass die zusätzliche Zeit nicht ausreicht, um die Piste in renntauglichen Zustand zu bringen.
Weil das Training am Mittwoch lediglich auf verkürzter Strecke gefahren werden konnte, wird auch das Rennen am Freitag ab Reserve-Start stattfinden. (nih/sda)
