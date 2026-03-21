Der FC Aarau feiert einen 1:0-Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax und bleibt damit nach der 27. Runde punktgleich mit dem Leader FC Vaduz.
Elias Filet erzielte in der 55. Minute seinen 13. Saisontreffer und schloss damit in der internen Torschützenliste zum Topskorer Valon Fazliu auf. Dieser scheiterte zehn Minuten nach dem Aarauer Tor vom Penaltypunkt. Die Vaduzer, die am Freitag daheim Yverdon 2:1 geschlagen haben, besitzen die um sechs Tore bessere Tordifferenz als der FCA. (riz/sda)
Elias Filet erzielte in der 55. Minute seinen 13. Saisontreffer und schloss damit in der internen Torschützenliste zum Topskorer Valon Fazliu auf. Dieser scheiterte zehn Minuten nach dem Aarauer Tor vom Penaltypunkt. Die Vaduzer, die am Freitag daheim Yverdon 2:1 geschlagen haben, besitzen die um sechs Tore bessere Tordifferenz als der FCA. (riz/sda)